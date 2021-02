Immár harmadik éve, hogy a gyönyörű szépségkirálynő Dominikán tölti a téli hónapokat. Idén sem volt egyszerű a szeretteitől, és barátaitól való elbúcsúzás, de úgy érzi, hogy ezt az áldozatot önmagáért kellett meghoznia.

Timi két évvel ezelőtt versenyzőként, majd pedig riporterként tért vissza a Dominikai Köztársaságban forgatott Exatlon Hungary-be. Lassan el sem tudja képzelni az életét a sport-reality nélkül, de azt sem titkolja, hogy mint mindig, most is nehéz volt a búcsú.

- Nagyon nehéz volt idén is elszakadni a családomtól. Ráadásul a vírus-helyzet miatt most sokáig dilemmáztam, mert féltettem a családomat, és volt bennem egy kis félsz, hogy nehogy baj történjen, amíg távol vagyok és nem tudok innen segíteni. Ez az érzés megrémített, de szerencsére az élet „elrendezte" a dolgot. Utánam anyukám is átesett a víruson, a testvéreim is túl vannak rajta, apukám pedig mondhatni teljes karanténba zárta magát. Így nyugodtan el mertem indulni. Szerencsére a szüleim és a testvéreim mindenben támogatnak, ahogy én is őket, és tudják, hogy szeretek itt lenni, a karrierem szempontjából ez fontos, így fel sem merült senkiben, hogy esetleg lebeszéljen róla – kezdte Timi a Life.hu-nak.

A szexi riporter azt is elárulta, hogy szurkol-e valamelyik csapatnak.

- Nincs sem kedvenc csapatom, sem kedvenc versenyzőm. Mindenki máshonnan jött, de a pályán mindenkinek ugyanazok a feltételek adottak – aki ezek a körülmények között a legjobb tud lenni, az megérdemli a győzelmet, mindegy, hogy kék vagy piros mez van rajta. Én azért szurkolok, hogy izgalmas futamok, és remek napok várjanak ránk. Ezért is szeretem annyira az Exatlont, mert itt tényleg a teljesítmény dönt, nincs kiszavazás, az dönt, hogy ki az ügyesebb a pályán.

Az egykori szépségkirálynő számára a TV2 műsora sokkal többet adott, mint eddig bármilyen nyilvánosság előtti szereplés. Timi két évvel ezelőtt olyan terheket hagyott a pályán, amelyeket már régóta cipelnie kellett.

- Amikor először versenyzőként voltam itt Dominikán, elengedtem a tökéletességre való törekvést. Előtte éveken át a szépségkirálynők világban éltem, és azt hittem, hogy csak a tökéleteset, a szépet, és a boldog pillanatokat lehet megmutatni. Úgy éreztem, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy smink nélkül kimenjek az utcára, vagy elgyengüljek, és mások is sírni lássanak. Az Exatlonban teljes mértékben kinyitotta az emberi oldalamat, azóta ha szomorú vagyok, vagy ha nehezebb napjaim vannak, akkor azt is ugyanúgy vállalom, mint amikor minden a legnagyobb rendben. Hisz én is épp olyan ember vagyok, mint bárki más, de emellett szakmailag is nagyon sokat fejlődtem, a tavalyi évhez képest sokkal felszabadultabb vagyok. Laci pedig nagyon sokat segít, amiért hálás vagyok neki - vallotta be őszintén Timi, aki a Dancing with the Stars óta igazi táncfanatikus lett. A versenyzőket is megtanította a legkönnyebb lépésekre.

- Sok TikTok videót vettünk fel, de azért ehhez igazi tánctudás nem kell, direkt olyanokat keresünk, amit a fiúk is meg tudnak csinálni, és gyorsan meg tudja tanulni a csapat. A táncot nagyon megszerettem, ráadásul az alakomat is olyanra formálta, ami nekem nagyon tetszik. Ez egy olyan sport, amit nagyon-nagyon élveztem, és mindenképpen szeretném folytatni. Szívesen elmennék akár táncestekre nyáron Bercivel.

Már a verseny alatt is egyértelmű volt, hogy Timi és Berci között különleges kapcsolat van. Timi bevallotta, hogy nincs olyan nap, hogy ne beszélnének egymással.

- Nagyon sokat beszélgetünk, üzengetünk egymásnak, és sok közös tervünk is van,persze kérdés, hogy ezekből majd mi valósul meg, amikor hazaérek, hisz elég sok befolyásoló tényező van. De a barátságunk kitart, tudunk egymásról folyamatosan, és megbeszéljük, hogy ki hogy van, mi történik vele éppen.

Nagyon hálás vagyok az életnek ezért a barátságért!