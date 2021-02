Ahogy azt korábban megírtuk, Kit Harington és Rose Leslie nem csak a sorozatban, de a való életben is egymásba szerettek. El is jegyezték egymást, tavaly ősszel pedig közölték a világgal, hogy várják első közös gyermeküket. Most pedig napvilágra került a hír, mely szerint a kicsi már meg is született.

A két híresség a közös Instagram-oldalára töltött fel képet a gólyahír kapcsán, ám a kicsi arcát még egyelőre nem mutatták meg.