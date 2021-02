Rubint Réka és az édesapja között különleges kötelék volt, ám a fitneszedző szerint ez a kapcsolat továbbra is él közöttük, annak ellenére is, hogy szeretett édesapja távozott az élők sorából.

Nemrég megírtuk, milyen szívszorító sorokkal emlékezett meg édesapjáról Rubint Réka, aki a fájdalom és a hiány ellenére igyekszik pozitívan tekinteni erre a helyzetre is. Elmondása szerint rengeteg olyan jelet kap, amiből érzi, hogy szeretett apukája most is ugyanúgy itt van vele, mint korábban:

"Lehet azt mondani, hogy ez csak belemagyarázás, és a saját magabiztosságom keverem össze az ő jelenlétének érzékelésével, de én nem így gondolom" - mesélte a sztáranyuka a Storynak, aki rendszeresen kijár édesapja sírjához.

„Azt gondolom, hogy idővel majd minden fájdalom enyhülni fog, de azt az űrt, amit maga után hagyott, semmi nem tudja pótolni. Ragyogóan sütött a nap, pedig ez február közepén nem jellemző. Ahogy sétáltunk azon az adott erdőszakaszon, találtunk egy levetett szarvasagancsot. Akkor már 18 éve laktunk ott, mégsem láttunk még ilyet az erdőben. Épp ezért ezt jelnek vettem. Tudtam, hogy hobbivadász édesapám így szeretné felhívni a figyelmem a jelenlétére, ezért üzent nekem" - mondta, majd hozzátette, hogy azóta mindig összetalálkozik egy szarvassal vagy egy őzzel az erdő szélén.