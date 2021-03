1. Viszlát stressz!A masszázs nyugtató hatást gyakorol az idegrendszerre. A masszírozás hatására aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszer, ami ellensúlyozza a test stresszre adott negatív válaszreakcióit, feloldja az izmok feszülését, elősegíti a normális szívritmus, vérnyomás, és keringés helyreállítását, egy szóval varázsütésre megszünteti, vagy legalábbis enyhíti a stressz káros hatásait.

2. Viszlát feszülő izmok!A rendszeres masszázs hatására enyhül az izomfeszültség, és az anyagcsere fokozódásának köszönhetően növekszik az izmok rugalmassága és teljesítőképessége. A fáradt izmok gyorsabban regenerálódnak, ennek köszönhetően javul az állóképesség. Megszűnnek a kellemetlen panaszok, és a rugalmasabb izmok, ízületek hatására energikusabb és kitartóbb leszel. Ez különösen fontos, ha rendszeresen sportolsz.

3. Viszlát kialvatlanság!Ha sokat stresszelsz, szinte biztos, hogy nem alszol jól, arról nem beszélve, hogy a fájó végtagok is megnehezítik a nyugodt alvást. A masszázs nyugtató hatásának köszönhetően a test ritmusa is lelassul, csökken a vérnyomás, szabályosabb lesz a légzés, így megnyílik az út a nyugodt alvás felé.

4. Viszlát narancsbőr, hello feszes bőr!A kevés alvás, az egyoldalú étrend, a kevés vízfogyasztás és a mozgásszegény életmód mind-mind hozzájárulnak a bőr ráncosodásához és a narancsbőr kialakulásához. A masszázs során kitágulnak a bőrben található kapilláris erek, a sejtek könnyebben jutnak oxigénhez, így a méreganyagok gyorsabban ürülnek ki. Ennek köszönhetően látványosan feszesedik a bőr, és a bőr kiszáradásának is búcsút inthetünk.

7. Viszlát rossz tartás!Sajnos egyre több ember küzd rossz tartással, főleg azok, akik ülőmunkát végeznek. Rendszeres masszázzsal kezelhetőek a helytelen tartás okozta tünetek, nem véletlen, hogy sok irodaházba heti rendszerességgel jár masszőr. A nyaki területen végzett masszírozás csökkenti a stressz okozta panaszokat, növeli a teljesítőképességet, elősegíti a koncentrációt, és fellazítja az elgémberedett izmokat.

5. Hello erősebb immunrendszer!A masszázs során a masszőr feléleszti a test meridián rendszereit, aminek hatására javul az energiaáramlás. Emellett fájdalomcsillapító hatással is bír, és krónikus fájdalmakra is hatékony gyógymód lehet.

6. Hello boldogabb élet!A masszázs nem csak arra jó, hogy a tested megújuljon, hanem arra is, hogy a masszázs ideje alatt csak magadra, befelé figyelj. Ilyenkor megáll az idő, a lágy zenének köszönhetően lelassulsz, befelé figyelsz, így magadat, és a fennálló problémáidat is más perspektívába helyezheted. A masszázsnak hála nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb emberként kelhetsz fel a masszázságyról, ami nem csak neked, de a környezetedben élőknek is ajándék.