Most már Radics Gigi is édesanya és háziasszony lett, így ő felel a rendért a lakásban, ezt pedig nagyon szigorúan veszi. Az énekesnő bevallotta, nem tudja elviselni, amikor párja nem a helyére teszi a kabátját vagy a cipőjét.

Radics Gigi most értette meg igazán, hogy milyen nehéz egy lakásban rendet tartanai, és hogy édesanyja miért veszekedett vele anno, ha kupit csinált. Most ő szól rá a párjára, ha nem helyére teszi a dolgokat.

„Csajok gondolom nektek is van ilyen... Egy egész napos rendrakás után, mikor hazajön a párotok és nem a helyére teszi le a kabátját vagy a cipőjét, akkor ti is szóvá teszitek? Mondjátok, hogy nem csak én vagyok ilyen mániás... Mindennek elképzelem a fix helyét és annak úgy is kell lennie!!!! Most, hogy már családanya vagyok és én felelek ezekért a dolgokért a saját háztartásomban, már értem anyu miért volt mérges rám, ha nem volt rend a szobámban, de akkor még megcsinálta helyettem is. Manapság fordult a világ velem, már én mérgelődök újabban, ha esetleg nincs rend a lakásunkban" – vallotta be Gigi az Instagram-oldalán.