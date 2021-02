Az Exatlon fiatal versenyzője, Szendy Lilla egy interjúban őszintén mesélt a családjáról, a gyökereiről, és arról, mi hiányzik most neki a legjobban.

A Bajnokok csapatának tagjaként Lillát most ismerte meg az ország, aki ugyan még csak 21 éves, de a gondolkodása jóval érettebb a koránál. Elmesélte, milyen jó körülmények között telt a gyermekkora, hogy mennyi boldog pillanat és vidámság van az emlékezetében, ahogy azt is, hogy nagyon büszke a szüleire:

(...)" Nagyon családcentrikus vagyok, mind a két testvérem nagyon közel áll hozzám, és nagyon apás vagyok. Persze, anyát is nagyon szeretem, ő a példaképem. Főállású anyaként mindent megadott nekünk. Többször visszahallom másoktól is, hogy mennyire csodálják a szüleimet, amiért így neveltek minket. Ők ketten mindenre képesek együtt" - mondja a fiatal versenyző a Story Magazinnak, akinek természetesen Dominikán is hiányzik a családja.

"Rengeteget gondolok rájuk itt, Dominikán is. (...) Talán ez a mostani időszak egyben a legnehezebb része is az életemnek, hiszen most otthon kellett hagynom a szeretteimet. Nem könnyű, hogy nem tudok velük beszélni, ahogy az sem, hogy nem tudom, mennyi ideig lesz még így" - összegezte Lilla.