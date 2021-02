Az édesapa a Life.hu-nak őszintén mesélt az apává válásról.

- Harminc éves voltam, amikor először azt éreztem, hogy édesapa szeretnék lenni. Ráléptem az egyenes útra, abbahagytam a hazudozást és a zsiványkodást is. Elvesztettem mindenemet, de kitisztult az életem, és amikor az ember tiszta, akkor megjelenik az életében az az alapvetően belekódolt vágy, hogy apa (nők esetében anya) legyen. Kötelességünk tovább adni a tudást, ami bennünk van, hogy a tehetségünk apáról fiúra szálljon, úgy ahogy az is, hogy megtanítsuk a gyerekeinket a boldog életre – kezdte Krisztián, aki felidézte azt a pillanatot is, amikor először tartotta a kezében a kislányát.

- Nati születése utáni első 26 percét velem, az édesapjával töltötte. Teljes sokkhatás alatt voltam ez alatt a közel fél óra alatt, de nem sírtam, erős férfinak kellett lennem a lányom előtt. Nézegettük egymást, és felébredt bennem az apai ösztön, aminek köszönhetően teljesen átalakult az életem, az időbeosztásom és ennek köszönhetően ma is sokkal fókuszáltabb vagyok. Ezután a nap után nem voltak értelmetlen megbeszéléseim, eltűntek az életemből a felesleges dolgok. Nem pocsékoltam az időmet, hiszen én a klasszikus családmodell híve vagyok, ahol az apa elsősorban családfenntartó. Most már nem én vagyok a fontos, hanem ők. Magamért semmit, de a családomnak és a családomért bármit megteszek.

Krisztián évek óta kiáll az apák jogaiért és azt is kihangsúlyozza, hogy gyakran az anya hozzáállása is befolyásolja, hogy kiből milyen apa válik majd.

- A baba születése utáni első időszakban, mi férfiak inkább csak segítőként vagyunk jelen. Azt gondolom, hogy a nőnek türelmesen és megengedően kellene a párjával bánni, hogy a másik fél is teret kaphasson. Én, aki kiállok, az apák jogaiért úgy gondolom, hogy az anyának néha csak rá kellene hagyni a férfira ha, bénázik pelenkázás közben. Az anyának is segítenie kell, hogy a férfi igazi apává válhasson – fogalmazta meg a műsorvezető, aki azt is elárulta, hogy annak ellenére, hogy nem találkoznak minden nap, apukaként száz százalékban jelen van első osztályos lánya életében.

- Az első másfél évben mindig az anyáé a gyerek, de amikor már járni, és beszélni is tud fontos, hogy elegendő időt töltsön az édesapjával. Mára azt érzem, hogy gyakorlott édesapa vagyok, aki minőségi és szeretetteljes időt tölt a lányával. Mozaikcsaládban élünk, de fantasztikus életünk van így.

Szerencsés vagyok, és végtelenül hálás, mert Nati mindkét oldalon olyan pótszülőt kapott, akik őszintén a sajátjukként szeretik őt. Bence, a pótpapája és Mazsi, a pótmamája is mindent megtesz azért, hogy az én gyermekem boldog legyen. Mazsi egy tündér, aki nem csak engem szeret feltétel nélkül, de a lányomat is. A feleségem nagyon figyel rá, hogy a közös programok mellett külön-külön is elegendő minőségi időt tölthessünk vele.

Amellett, hogy imádja a lányomat, engem is támogat abban, hogy jó apa legyek. Mi így vagyunk egy család, és ez akkor sem fog megváltozni, amikor a közös gyermekünk megszületik. A magam részéről pedig el kell mondanom, hogy egy nagyon mély jellem- és személyiség fejlődésen mentem át az évek alatt. Végre meg merem mutatni azt, aki valójában vagyok. Azt az érző szívű, jólelkű férfit, aki tele van hülyeséggel is, mert persze néha belőlem is előjön a gyermeki énem.