A Bestiák lányzenekaráért az egész ország rajongott a '90-es években, Kozso még 1997-ben alapította meg a bandát. Bedhy, Honey és Bee ugyan nem maradtak sokáig együtt, de a slágereikre a mai napig mindenki emlékeszik. Bee és Bedhy még mindig énekesnőként tevékenykedik. Utóbbi főleg külföldön lép fel különböző formációkkal, csakhogy a járvány miatt már gyakorlatilag egy éve nincs munkája.

„A fellépéseink - mint minden előadóművésznek - egy éve teljesen leálltak. Én viszont nem vagyok az a fajta ember, aki megelégszik azzal, hogy otthon ül és kötöget, a férje pedig hazahozza a fizetését. Én alkotni szeretek, mozgásban lenni és mindenekelőtt másoknak örömet okozni. Ez tölt fel" – mesélte a Moór Bernadett, azaz Bedhy a Borsnak.

Úgy döntött, olyan civil foglalkozást választ, ami örömöt okoz másoknak, ezért szertartásvezetőnek állt. Már rengeteg esküvőn fellépett korábban, így tetszett meg neki ez a szakma.

„Anyakönyvvezető és szertartásvezető között az a különbség, hogy én jogszerűen nem adhatom össze a párt. Ha kimondták a boldogító igent, akkor jön a szertartásvezető, akivel arra nyílik lehetőség, hogy mondjuk extrém helyszínen vagy szokatlan stílusú ceremónián ígérjenek örök hűséget egymásnak a szerelmesek" – árulta el az énekesnő.

Bedhy szeretné folytatni majd az éneklést is, de ez a munka is nagyon közel áll hozzá, talán ötvözi majd a kettőt a jövőben.

„Úgy érzem, hogy teljes szívemből képes leszek csinálni ezt a hivatást is, mint az éneklést"