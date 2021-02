Néhány héttel ezelőtt mindenki Tóth Andi és Tóth Gabi vitájáról beszélt.

Ennek kapcsán az is kiderült, hogy a magyar sztároknak saját Facebook csoportjuk van arra a célra, hogy egymást kibeszélhessék, vagy jókat nevethessenek egymás bakijain.

A botrány azzal kezdődött, hogy Tóth Andi nyilvánosan megosztotta a titkos csoport egyik bejegyzését, amiben Gabi éppen őt kritizálja. A csoporttal kapcsolatban számtalan kérdés felmerült, de szerencsére néhány, a neve elhallgatását kérő magyar sztár kitálalt.

„Egy bizonyos szintig poén beszólogatni másoknak, de lássuk be, ezek zöme inkább aljas, mint humoros. A kollégák közül engem is sokan ekéztek a hátam mögött, de előszeretettel használom a tiltás gombot, ezzel rövidre zárva a vitát. És megjegyzem, nincs rosszabb egy keserű zenész hisztijénél"

- mondta egyikük a Best magazinnak. Másikuk hozzátette:

„Tudok olyan esetről, hogy valamelyik szintén nagy létszámmal bíró csoportban olyasvalakit ócsároltak, aki ott nem volt tag, így meg sem védhette magát. Igaz, azt sem tartom fairnek, hogy valaki kifényképezi és elküldi az illetőnek. Ezzel is csak tovább gyűrűzik a konfliktus."