Az alvás rendkívül fontos - hiszen többek között sejtjeid is ebben az állapotban regenerálódnak -, ám hiába töltesz az ágyadban akár 8-9 órát, ha álmatlanul hánykolódsz, vagy sokszor megébredsz. Ebben az esetben ugyanis fáradtan fogsz felkelni reggel, ami az egész napodra rányomja a bélyegét. Ez pedig folyamatosan csak halmozódik, ami figyelemhiányhoz, koncentrációvesztéshez, memóriazavarhoz, hosszú távon pedig komoly egészségromláshoz vezet.

Tégy meg mindent azért, hogy végre tudj aludni!

Használj citromfüvesillóolajat. A drogériákban is kapható illóolajból este, mielőtt elmennél lefeküdni, tegyél egy pohárnyi mennyiségű vízbe pár cseppet. Ezt ráteheted egyfajta párologtatóként a konvektorra, radiátorra, de önmagában is kifejti hatását. Ami fontos, hogy abban a helyiségben legyen, ahol aludni készülsz. A citromfű természetes idegnyugtató hatása régóta ismert, sok, recept nélkül kapható nyugtató készítményben is megtalálható, mint alapösszetevő.

Tegyél a párnád alá szárított levendulával teli apró vászonzsákot. A levendula is hasonló hatású, mint a citromfű, nyugtat. Persze van, akinek az illata túl erős, ekkor ne a párnád alá, hanem az ágyadtól kicsit távolabb tedd. Ne használd azonban, ha kifejezetten zavar az illata, hiszen hiába nyugtatna, ha közben irritál.

Lazítsd el az arcizmaidat, majd fokozatosan az egész testedet. Feküdj hanyatt, a karjaidat tedd magad mellé, majd tudatosan lazíts el az összes izmodat. Ne éld meg kudarcként, ha elsőre nem sikerül teljesen ellazulnod, hidd el, menni fog. Meg fogsz lepődni, sok esetben milyen görcsösen is próbálsz elaludni.

Meditálj, közvetlenül elalvás előtt. A meditáció segít feltöltődni, rendezni, kitisztítani a fejedben lévő gondolatokat, ugyanakkor meg is nyugtat, lecsendesít a mindennapos stressz után. Nem megy egyedül? Ne aggódj! Számtalan videót találsz az interneten, ami segít neked ebben.

Ne egyél lefekvést előtt! Sokan úgy tartják, az éjszakai vacsora miatt jobban fognak aludni, hiszen a szervezet az emésztéssel foglalatoskodik, a vér a gyomorba tódul, így könnyebben álomba merülhet az agy. Az igazság az, hogy ha cukros ételt eszel, a tested energiát kap, tehát képtelen lesz átadni magát a pihenésnek, tovább a nehéz ételek miatt sokkal nehezebben fogsz elaludni, hiszen leterhelik a szervezetedet.

Fáraszd le az elmédet is! Sokan arról számolnak be, hogy „kattognak" éjszaka, cikáznak a gondolataik, a problémáik a fejükben, ezért képtelenek elaludni, vagy ha sikerül is, gyakran megébrednek, rosszakat álmodnak. Ebben az esetben próbáld ki, hogy esténként olvasol, egy jót beszélgetsz valakivel. Nem, a tévé és a telefonodon megnyitott alkalmazások se jó erre a célra, hiszen ezek mind plusz ingert adnak.

Délután sportolj, ne este! A sport remekül elfáraszt, ám közvetlenül utána a tested egyfajta energialöketet kap, ami ugye nem igazán jön jól, ha egy tusolást követően le szeretnél feküdni. Ugyanakkor a sport el is fárasztja a testedet, ami hozzájárulhat a pihentető alváshoz.

Távolíts el minden elektronikai eszközt a hálószobából! Ne aludj el tévé előtt, hiszen az agyad sosem alszik, helyetted fog „tévézni", ami ugye nem igazán egyezik a nyugodt kikapcsolódással. Továbbá a mobilozásba való álomba merülés is sok esetben gátja a pihentető éjszakának, hiszen éles fényével, és a több érzékre ható tulajdonságával mindent csinál, épp csak nem lenyugtat.

Az alvási problémák mögött gyakran nagyfokú stressz, szorongás, vagy depresszió áll, ezek mind valamilyen belső harc tünetei. Amennyiben úgy érzed, túl nagy rajtad a teher, még mielőtt a vény nélkül kapható altatókhoz, nyugtatókhoz fordulnál, kérj segítséget egy szakembertől. A tüneteket lehet ugyan csökkenteni, de amíg az ok benned van, nem tudsz meggyógyulni.