Igazi dubaji hangulatba került Csilla és Zsolti, akik megtalálták a tökéletes farsangi maskarákat. Csilláékat egy házavató buliba várták a barátaik, a pár pedig úgy gondolta, hogy a farsang közeledtével jelmezt húznak és megviccelik a többieket. Tervük a vártnál is nagyobb sikert aratott.

„Nyilván akinek nincs humorérzéke az ezt az egészet gáznak tartja, de farsang volt és Zsolti szórakoztatni akarta a baráti társaságot is, ez tényleg egy nagyon szűkkörű összejövetel volt, ami nagyon jól sikerült és igen, Zsolti szeret valóban túlzásba esni, sőt már többször volt rajta az én ruhám is és szaladt már a tűsarkúimban is."

-magyarázta Csilla, aki hozzátette, hogy szerintük egyáltalán nem gáz ha egy férfi viccből nőnek öltözik -írta a Blikk.