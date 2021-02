Som-Balogh Edina édesanyja halála után kezdett el festeni, mára pedig a mindennapjai része lett az alkotás. Ráadásul a színésznő elindult egyfajta spirituális úton is.

Már óvodáskorában úgy érezte, hogy képzőművészettel szeretne foglalkozni Som-Balogh Edina. Sokáig képezte is magát, de végül a színészet felé indult el. Most viszont újra visszatért az életébe a festés, mégpedig édesanyja halála után.

Noha nem tudatosan, de ez egyfajta terápia lett számára, és hetente festett egy képet. Így most már az élete része a művészet.

Edina a Mokkában elárulta, a spiritualitás is egyre közelebb áll hozzá ez visszaköszön alkotásaiban is.