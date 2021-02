Weisz Fanni tavaly ősszel vállata fel kapcslatát Nádai Anikó exével. Fanni akkor úgy nyilatkozott, évek óta nem lehetett ilyen boldog, mint Gergő mellett. A szerelmesek most komoly döntésre szánták el magukat.

Weisz Fanni és kedvese, Bókay Gergő fél év után döntöttek úgy, hogy közös otthonban folytatják életüket.

Nem tartom korainak a közös otthont, hiszen nagyon sok időt töltünk együtt és az az állapot, hogy néha nem tudom, mikor hol van egy-egy ruhám vagy cipőm, már nem kényelmes. Úgy érzem, a kapcsolatunk elérkezett arra a pontra, hogy magasabb szintre emeljük. Gerivel sokat beszélgetünk, ugyanúgy gondolkozunk az életről és a család fontosságáról, a bizalomról és az összetartozásról - mesélte a Blikknek Weisz Fanni, aki közös otthonukról is elárult pár részletet.

"Fontos volt, hogy tágas legyen, mert szeretem a nagy, világos tereket, és az is sokat számított, hogy hangulatos legyen a lakás. A bútorvásárlás, a kiegészítők keresgélése feladja a leckét, az biztos, mégis nagyon izgalmas időszak ez. Jó, hogy Gergővel az ízlésünk is megegyezik, így nem is volt vita semmiben, mindketten fehér falakat akarunk, színes kiegészítőkkel" - mondta a Blikknek a modell.