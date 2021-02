Mádai Vivien és férje 2013-ban a csopaki strandon szerettek egymásba első látásra, nem sokkal később a műsorvezető már a közös gyermeküket várta, és össze is házasodtak. Vivi a házasságuk alatt sem osztotta meg a magánéletük részleteit, kapcsolata zátonyra futásáról is csak röviden számolt be, az okokról pedig azóta sem nyilatkozott. Egy közeli ismerőse azonban elárulta, hogy Vivi a barátai támogatásával vészeli át ezt az időszakot.

"Szerencsésnek mondhatja magát abból a szempontból, hogy sok jó barát veszi körül, akik a boldog pillanatokon, a közös nyaralásokon túl a bajban sem hagyták magára. Vivien barátnői egy emberként állnak mellette, támogatják és segítik átvészelni neki ezt a nehéz időszakot. Ez szemmel láthatóan jó érzéssel és némi önbizalommal tölti el, de egyébként is kemény fából faragták, tudja, nem engedheti meg magának, hogy elgyengüljön. Mindemellett a munka is mentőöv számára, imádja a televíziózást, a képernyőn flottul kell mennie mindennek és profiként tudja, hogy magánéleti válságából a nézők semmit sem érzékelhetnek" - mondta a Blikknek az ismerős. Elárulta, mindkét félnek a gyerekük boldogsága a legfontosabb.

"Ha mindenben nem is értettek egyet a hat év alatt, egy vitathatatlan: mindkettejük számára Zénó boldogsága a legfontosabb. Vivi eddig is ragaszkodott a fiához, de most talán még erősebb lett a kötelék közöttük. Egyrészt elsősorban a gyerek miatt kell erősnek maradnia, aki rengeteg szeretettel halmozza el az anyukáját. Ha éppen mélyponton is van, Zénó közelsége és mosolya minden könnycseppért kárpótolja" - mondta az ismerős.