Szinte alig hagyja el otthonát Dévényi Tibi bácsi, a lemezlovasnak már nagyon hiányoznak a bulik. A sztár otthonról szokott bejelentkezni a Retro Rádióba, de bízik benne, hogy hamarosan a DJ pult mögé is visszaállhat.

„Az újranyitáshoz nagy reményeket fűzök, de van bennem némi szomorúság is. A szórakoztató műfajban ugyanis a legeslegutolsó helyen állnak a lemezlovasok, és ezen halmazon belül is, a mi korosztályunk. Nekünk nagyon nehéz lesz az újrakezdés, nehezen tudjuk majd a közönségünket újra mozgásba hozni. De természetesen mindent megteszünk majd, nekem például egy kis szerencsém is van, mert minden hétvégén hallható vagyok a rádióban, vagyis még emlékeznek rám" - mesélte a sztár a Borsnak.



Ám szerinte arra is lehetne megoldás, hogy a klubok, szórakozóhelyek kinyissanak.

„Szerintem abszolút működőképes ötlet, hogy akinek megvan az oltása, az kapjon védettségi igazolványt, és mehessen buliba. Ha csak védett emberek lennének egy csarnokban, akkor minimalizálni lehetne az újrafertőzést. Ezzel a technikával meg tudjuk egymást védeni, biztonságban lehetünk, mégis visszakapjuk az életünket. Szólhat a zene, mehet a tánc! Emlékszem, utoljára tavaly augusztusban volt egy bulim, az emberek euforikus hangulatban ugráltak, üvöltöttek, Már akkor nagyon hiányzott nekik ez az élmény. Az oltással ezt most visszakaphatjuk"