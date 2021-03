Sajnos a koronavírus-járvány miatt a legtöbb országba csak üzleti céllal, karantén kötelezettséggel, negatív PCR teszttel, és szigorú korlátozások között utazhatunk, néhányba pedig egyáltalán nem. Nem szeretnénk senkit arra buzdítani, hogy ezekben a nehéz időkben utazgasson, de azt semmi nem tiltja, hogy csokorba gyűjtsük azokat a bakancslistás helyeket, ahova mindenképp érdemes egy életben legalább egyszer ellátogatni.

Az alábbi helyszínek mind-mind olyan úti célok a világban, ahol megelevenedik az igazi tél.

Oroszország, Ojmjakon

A szibériai Ojmjakon a világ leghidegebb állandóan lakott települése. Az 1970-es években rekordhideget, -67,8 fokot mértek itt, ami a magyarországi telekhez hasonlítva szinte elképzelhetetlen. A faluban alig ötszázan élnek, és teljesen átlagos a januári mínusz 50 fok. Ojmjakon talaja egész évben fagyott, a falucskában egyetlen bolt van, a hideg miatt a kocsikat csak fűtött garázsban tárolhatják, a piacon csak és kizárólag halat árulnak. Decemberben a nappalok hossza csak három óra, a hótakaróval borított napok száma pedig átlagosan 214 nap az évből. Bár leírva is hihetetlen adatok ezek, pláne egy mediterrán éghajlatú országéhoz képest, mégis vannak, akik semmi pénzért nem költöznének el a településről.

Alaszka, Denali és Barrow

Észak-Amerika legmagasabb hegységében, a Denali-hegyen finoman szólva is szélsőséges időjárás uralkodik. A legmagyasabb pontja a 6168 méteres McKinley-csúcs, aminek megmászása nagyon veszélyes, többen életüket vesztették a csúcstámadás közben. Denaliban, ami területét tekintve már a sarkkörön túl van, előfordul, hogy a hőmérséklet kevesebb, mint a -60 fok.

Bár Alaszkában valóban farkasordító hideg van, nem egyetlen évszakból áll az év, nyáron gyönyörű látnivalók tárulnak az odalátogatók szeme elé.

Ha már Alaszka, érdemes megemlíteni Barrowt is, ahol télen nappal is sötét van, nyáron pedig éjjel is világos. Az Amerikai Egyesült Államok legészakibb településén a Nap november 18-án vagy 19-én nyugszik le, és 65 napig fel sem jön. A sarkvidéki tél időszakában akár akár -45 °C is lehet, de nyáron is a maximumok 16-20 fok körül alakulnak.

Grönland

Nem hagyhatjuk ki a felsorolásból a Föld egyik leghidegebb helyét, Grönlandot, ahol az 1930-as években -65 fokot is mértek. Nem túl barátságos sziget, ugyanis Grönlandon a tél októbertől márciusig tart, és ez idő alatt szinte egész nap sötét van. Északon mindig hidegebb van, mint délen, akár húsz fok is lehet a különbség, májustól július közepéig pedig a Nap egész nap az égen van, így hosszú hetekig világos van.

Érdekesség, hogy

ha a globális felmelegedés következtében Grönland nyugati részén lévő jég egy része elolvadna, a tengerek szintje 30 év alatt legalább négy méterrel lenne magasabb, ami elöntené New Yorkot, Los Angelest, Londont, és Szentpétervárt is.

Antarktisz

A Föld leghidegebb pontján, az Antarktiszon műholdas mérésekkel azonosították bolygónk leghidegebb pontját: 3900 méter magasan mínusz 93,2 fokot mértek. A kutatók szerint a kontinensen akár mínusz 98 fokos hideg is kialakulhat, de az átlaghőmérséklet sem túl meleg, ugyanis a téli napokon átlagosan -34,5 Celsius fok van.