Az Ironmanről a legtöbb embernek egy Marvel szuperhős jut az eszébe, pedig az igazi vasemberek nem bújnak páncélba. Ismerd meg Szollár Zsolt ot, aki idén harmadszor is nekivág az egyik legbrutálisabb fizikai és mentális teljesítőképességet igénybevevő triatlon versenynek.

Az IRONMAN lényegében egy hosszútávú triatlon verseny, ami úszásból, kerékpározásból és futásból áll, mindezt nehéz terep- és időjárási viszonyok mellett, normál emberi léptekkel elképzelhetetlen távokon, megszakítás nélkül.

Az IRONMAN 140.6: 3,86 km úszás, 180,25 km kerékpározás és 42,195 km futás.

Az IRONMAN 70.3: 1.9 km úszás, 90 km kerékpározás és 21.1 km futás.

Semmit nem csinálok csak úgy, mindenről tudom, miért kell, mihez segít hozzá.

Szollár Zsolt gyermekkorában úszott és focizott, de a sport iránti szeretetét és elköteleződését az utcai sportoknak köszönheti. Gördeszkázott, majd áttért a BMX-re.

„Pár év utcai bringázás után meguntam a züllöttebb társaságokat és találkoztam a mostani barátaimmal, akik már akkor versenyeztek. Nem sokkal később a BMX Cross országos bajnokságon találtam magam, ahol mindkét napot megnyertem amatőr kategóriában, majd addig edzettem, hogy az olimpiai keretig jutottam."

Hiába volt azonban sikeres BMX versenyző - Osztrák-Magyar bajnok, Európa-kupa negyeddöntős - az egyetemhez közeledve nem látta benne a lehetőséget egy megfelelő egzisztencia megteremtéséhez, ezért abbahagyta, és a tanulás mellett CrossFit versenyekre kezdett járni.

„Sikerült itt is több első- és dobogós helyet szereznem, a mai napig oktatom az embereknek a funkcionális edzésformát, de a teremsport mellett a bringát nem lehetett kitörölni a fejemből, ezért hobbiszerűen újra elkezdtem kerékpárversenyekre járni, ezúttal hegyi- és országúti kerékpáros szakágban."

Zsolt 2017-ben döntötte le, hogy elindul első IRONMAN versenyén, amihez egy 7 hónapos, hullámvasúthoz hasonlító felkészülés vezetett.

„Mint a legtöbb embernek, nekem is bakancslistás dolog volt. Nem szándékosan, de mindig a szélsőséges dolgokat találom vonzónak. Azokat a dolgokat, amiket kevesen mondhatnak el magukról, és a három sportágat tartalmazó mozgásformából a kerékpár életem nagy részét kitöltötte, úszni jártam kiskoromban, futni pedig mindenki tud, gondoltam az akkori hiányos ismeretemmel. A táv embert próbáló, akkor miért ne próbálnám ki magam rajta?"

Ám életében az IRONMAN nem csupán egy próba volt, ugyanis elindult a két évvel későbbi versenyen is. Vajon melyik volt számára a nagyobb kihívás?

„Minden útban más a nehéz, a célok is változnak, a saját testünkről rendelkezésre álló ismereteink is gyarapszanak, de mindig jön egy újabb meglepetés, kihívás. Egy IRONMAN teljesítésnél az út, maga a felkészülés a nehéz, ezt kell teljesíteni. A versenypályán töltött, edzettségi szinttől függő 8-14 óra csak az i-n a pont.

Visszatekintve, a felkészülést és versenyt is nézve az első volt nagyobb kihívás a sok mentális és fizikális akadály miatt, azonban a második versenyen futás közben olyan mélyre kerültem fejben és testben, hogy kevés választott el az ájulástól. Erre csak rárakott egy lapáttal, hogy magamhoz képest 3 órás javítást tűztem ki célul, amit még senki, vagy csak 1-2 ember tudott teljesíteni. Végül 2 órát javítottam - még ezzel az ájulás környéki állapottal is -, amivel én lettem az egyik legtöbbet javító sportoló abban az évben."

Egy átlagos életet élő ember számára nehéz elképzelni, hogy mit is jelent igazán egy ilyen hosszútávú triatlon verseny. Zsolt azonban már kétszer is teljesítette, és igen tanulságos módon élte meg.

„A hajnali tóban úszást követően minimum 5 órát ülünk a kerékpáron, és akkor már elég jó - 36km/h - átlagtempót mész. Ez alatt az 5-6 óra alatt azért átgondolod párszor, mire jó az, hogy egy ember munkaidejét intenzív mozgással töltöd, és még előtted van a maraton. Ezt megtoldod azzal az érzéssel, hogy a 33 fokban egész nap tűzi a nap a tested.

Szóval az első holtpontok a bringán jönnek, de ez még túlélhető, mert megállhat a lábad, nyújtózhatsz, a kerékpár gurul. Az igazi munka és az igazi holtpontok a maraton teljesítésekor kezdődik, a legnagyobb melegben. Szinte senki nem gondol bele, hogy a triatlon 4 sportágból tartozik, és a 4. a táplálkozás. Ha ezt elrontod, az összes eddigi munkádat dobhatod a kukába. Na, nekem ezért jöttek a holtpontok és ezért kerültem ájulás közelbe. A szénhidrát, folyadék és ásványi anyagok pótlása a megfelelő arányban elengedhetetlen, ugyanakkor egy borotvaélen táncolás, hiszen ha alul teljesítesz ebben, akkor ájulás közeli állapot, ha felül, akkor hányás-, hasmenés a következmény. Nekem mindkettőt sikerült megtapasztalnom, majdnem fel is adtam a versenyt."

