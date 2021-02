Kicsattanó formában van Vásáry André. Az énekes az első hullám idején kezdett el rendszeresen edzeni, és egészségesen táplálkozni. Mára szuper teste lett, és remekül érzi magát a bőrében.

„Az első Covidos időszak alatt elég sok szabadidőm volt otthon, ezért elkezdtem edzeni. Igazából nagyobb célom nem is volt vele, nem tervezem, hogy most akkor elkezdek versenyekre járni, és hatalmas leszek. De persze a testmozgást folytatni fogom továbbra is, és odafigyelek az étkezésemre. Sokkal jobban érzem így magam, szerencsére a genetikám is jó, nem igazán vagyok hízékony alkat" - mesélte az AcNews-nak André.

A sztár önbizalmának is jót tett a változás, azt is elárulta, egy ideje egyedül van, de már nyitott lenne egy új szerelemre.

„Hamar megismerem, ha valaki az ismertségem miatt akar ismerkedni velem. Persze fontos a külső, de nálam ez sosem volt elsődleges szempont. Nincs most párkapcsolatom. Volt egy hosszabb, ami egy éve véget ért, és azóta volt egy nagyobb szünet ilyen téren. Most viszont azt érzem, hogy abszolút nyitott vagyok egy komoly kapcsolatra.Ha pedig valami komoly, akkor az nálam szent és sérthetetlen. Úgy érzem, hamarosan rám fog találni a szerelem"