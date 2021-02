A hajfonás egy praktikus frizura tipp, ami némi kézügyességgel csodálatos eredményt is hozhat. No, de amit ez a fiatal fodrász művel, arra nincsenek szavak.

A 21 éves fodrász, Alejandro Lopez nemrégiben valóra váltotta álmát. Megtanulta, hogyan kell olyan bonyolult frizurákat készíteni, melyektől eláll az emberek szava. Számtalan fonási technikát művel igazán művészi szinten.

Arról, hogy mennyi ideig is tart egy-egy ilyen frizura elkészítése, nincs információnk, de a végeredményekért mi is szívesen ülnénk akár órákat is a fodrásznál.

