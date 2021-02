A tizenéves Deborah Hatswell állítása szerint egy barátjával sétált a salfordi Buile Hill Parkban, amikor egy nagy, majomszerű lény jött ki a bokrok közül, úgy gondolja, Bigfoot volt az. Az eset még 1982-ben történt ám a nő a mai napig tisztán emlékszik rá.

„Úgy nézett ki, mint egy ember és egy majom keveréke. Hatalmas volt az állkapcsa, szögletesek a fogai. Több mint két méter magas volt"

A fiatal lány akkor gondolkodás nélkül elfutott, még a barátját is otthagyta.

„Szemtől szembe kerülni Bigfoottal életem legfélelmetesebb élménye volt."

Ezután a nő felkeresett olyan embereket, akik szintén látták a lényt, ráadásul ugyanazon a környéken. Már a '60-as években is észlelték őt, illetve négy évvel ezelőtt is.

Deborah, azóta más szokatlan jelenségekről is készített szemtanúi jelentéseket, ufóktól és vérfarkasoktól kezdve egyéb természetfeletti lényekig. Sokan csak neki merik elmondani, hogy mit láttak, mert félnek, még a családjuk sem hinne nekik.

„Egy prestoni köztisztviselő nő nemrég azt mondta nekem, hogy egyszer látta, hogy egy férfi hüllővé változott, majd újra férfivá. Volt, hogy egy rendőr vette fel velem a kapcsolatot, egy vérfarkasról szóló jelentés miatt" – mesélte Deborah a Daily Starnak, hozzátette sokan voltak, akiket az ufók raboltak el.