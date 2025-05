A Met-gála legbámulatosabb körmei: sztárok, akik a manikűrökkel is hódítottak

A Met-gála nemcsak a ruhák, hanem a körmök terén is felejthetetlen pillanatokat nyújt. A sztárok manikűrjei gyakran olyan műalkotások, hogy még a legnagyobb divatházak is elismerően dicsérik őket. Nézd meg, kik viselték a legdögösebb körmöket az előző Met-gálák során! Ha kíváncsi vagy, kik hozták el a legmerészebb, legkülönlegesebb vagy leggyönyörűbb körmöket az eseményről, akkor most elhoztuk neked a legjobbakat, és garantáljuk, hogy te is imádni fogod őket!

A Met-gála legjobb körömdizájnjai!

Forrás: Getty Images North America

A leggyönyörűbb Met-gála körmök:

Gigi Hadid – A rózsák királynője

Gigi Hadid Thom Browne ruhájához illeszkedő körmei igazi mesterművek voltak. A híres manikűrös, Mei Kawajiri, kézzel formázott 3D sárga rózsákat alkotott egy francia manikűr alapra, ami tökéletes összhangban volt Gigi játékos és klasszikus stílusával.

Olasz életérzés egy körömben! Forrás: Getty Images/northfoto

Emma Chamberlain – Csipkés csoda

Emma Chamberlain körmei a csipkés eleganciát hozták el. Manikűröse, Thuy Nguyen, egy egyszerű alapra, közvetlenül rögzitett csipkét, így egyedi és kifinomult hatást keltett.

A minimalizmus és a szexi találkozása egy körömben! Forrás: Getty Images/ Instagram

Zendaya – Cseresznye csokoládé

Zendaya körmei a mély csokoládé-cseresznye árnyalatokban pompáztak, tökéletesen illeszkedve sminkjéhez. A gazdag lila tónusok eleganciát és titokzatosságot sugároztak, kiemelve Zendaya kifinomult egyedi megjelenését.

Az örök kedvenc bordó, mindig divatos lesz! Forrás: AFP/northfoto

Sabrina Carpenter – Csillogó ékszerek

Sabrina Carpenter körmei a fekete és kék eleganciáját hozták el, csillogó strasszokkal díszítve. A manikűr a ruhájához illően ragyogott, mintha egy ékszerdobozból lépett volna elő.

Hamupipőke egy körömdizájnban! Forrás: Northfoto

Cynthia Erivo – Természet csodái

Cynthia Erivo körmei a természet csodáit idézték meg. A manikűrös, Kimmie Kyees, szárított bogarakat, rózsaszirmokat és arany pelyheket alkalmazott, mindezt hosszú, hegyes körmökön, amelyek igazi műalkotásokká váltak.

Ha különleges köröm inspirációt keresel ez az! Forrás: Getty Images

Penélope Cruz – Klasszikus francia

Penélope Cruz körmei a klasszikus francia manikűr eleganciáját hozták el, visszafogottan és kifinomultan. A manikűr tökéletes összhangban volt vintage stílusú ruhájával, megkoronázva ezzel megjelenését.

A természetesség sose volt még ennyire szexi! Forrás: Getty Images/Instagram

Demi Lovato – Króm levélkék

Demi Lovato körmei a ruhájához illeszkedve króm levélkék díszítésével tündököltek. A manikűr a futurisztikus és természetes elemek keverékét hozta el, egyedivé téve megjelenését.