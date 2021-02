Sokak fantáziáját megmozgatta már, hogy milyenek is lennének a híres filmek és sorozatok ikonikus párjainak gyermekei. Hidreley Diao egyfajta számítástechnikai művész minket is beavatott, miként nézne ki a Titanic vagy épp az X-akták főszereplőinek gyermeke.

A művész azonban nem elégedett meg ezzel, most híres exek mozgatták meg a fantáziáját. A hírességek folyamatosan szakítanak és újra összejönnek, majd újra szakítanak. Az igazi álompárok szakítását a rajongók mindig is óriási csalódással fogadták és néha még most is a békülést követelik. Sokszor azon is elmélázunk, vajon hogy nézett volna ki Jennifer Aniston és Brad Pitt vagy Richard Gere és Cindy Crawford közös gyermeke. Hidréléy most úgy döntött, hogy megnézi, hogy néznének ki most egykori álompárok gyermekei, ha nem szakítás lett volna a kapcsolatuk vége.

Kattints a képre, és nézd meg a galériánkat: