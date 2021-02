Azt már régóta tudjuk Heidi Klumról, hogy nem a szégyenlősek táborát erősíti, szívesen szabadul meg ruháitól és imád meztelenül pózolni a fotókon.

47 évesen sem ódzkodik attól, hogy ledobja magáról a textilt és megvillantsa tökéletes alakját és úgy tűnik, hogy korábban sem volt ez másként.

A szexi modell egy húsz évvel ezelőtti fotót osztott meg magáról az Instagram-oldalán, amelyen, szokásához híven, anyaszült meztelenül áll a kamera előtt. Mi tagadás, Heidinek akkor is és most is több, mint elragadó és irigylésreméltó idomai vannak.