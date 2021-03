A ghosting jelenséget, azaz, amikor valaki nyomtalanul eltűnik a másik ember életéből, már nagyon sokan ismerjük. Az, hogy ez mennyire viseli meg a másikat azon is múlik, hogy mennyi idő és milyen minőségű kapcsolat után szívódik fel hirtelen a partner. Nem mindegy, hogy egy-két randi, vagy többhetes intenzív találkozgatások és beszélgetés után. Utóbbi az, amely nagyobb űrt és több kérdést hagy az emberben, anélkül, hogy bármi remény lenne arra, hogy valaha választ kap. Az utóbbi 1-2 évben azonban felütötte egy új jelenség is a fejét - pontosabban nem a jelenség új, hanem a neve: gaslighting. De mit is jelent ez?