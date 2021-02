2021. március 1., hétfő a ♎ben (Fogyó hold, Mérleg)Érdemes kimozdulni a megszokott közegünkből, akkor is, ha csak nehezen indulnak be a fogaskerekek. Kerüljük a vitákat, a kapkodást, a sietséget, engedjünk teret a fantáziának.

2021. március 2., kedd a ♏ban (Fogyó hold, Skorpió)Bár ez egy bonyolult és fárasztó nap lesz, azért mégis örömteli hír, hogy pozitív energiák lengik körbe az egész napot. Ajánlott és érdemes cselekedni, gondolkodni, tervezni. Érdekes információforrásokra bukkanhatunk.

2021. március 3., szerda a ♏ban (Fogyó hold, Skorpió)Túl soknak tűnik a tennivaló? Semmit ne seperjünk a szőnyeg alá, hanem legyünk nagyon aktívak! Alkossunk valamit, tegyük le egy új dolog alapkövét. Habár a fáradtság délutánra kiül az arcunkra, mégis lesz ok az örömre.

2021. március 4., csütörtök a ♏ban (Fogyó hold, Skorpió)Érdekes felismerések napja a mai. Megtudhatunk fontos dolgokat, elkergethetjük a kételyeket, kétségeket, hiedelmeket. Érdekes belső kényszert érzünk arra, hogy tervezzünk, csináljunk valamit.

2021. március 5., péntek a ♐ban (Fogyó hold, Nyilas)Bonyolult nap, félreértésekkel, vitákkal, kapkodással. Akkor járunk jól, ha törekszünk a békés eszmecserékre, a kompromisszumra, így estére békére lelünk. Legyen fókuszban a kompromisszumkészséged!

2021. március 6., szombat a ♐ban (Fogyó hold, Nyilas)Érezzük magunkat jól ott, ahol épp vagyunk. Ekkorra van bőven tartalékenergia, amit jól kell tudni felhasználni. Lehetőség szerint ne menjünk messzire, sőt, inkább sehová. Hallgassunk a szívünkre és a belső hangra.

2021. március 7., vasárnap a ♑ban (Fogyó hold, Bak)Békés nap, megértéssel, elégedettséggel. Új hírek is befuthatnak, vagy olvashatunk valahol, valamit, ami felkelti az érdeklődésünket. Meglepően sok jó dolog történhet velünk és körülöttünk.