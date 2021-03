Ezekért a vitaminokért könyörög a szervezeted

A vitaminok nélkülözhetetlen funkciókat töltenek be a szervezetben, többek között felelnek az immunrendszer működéséért, a szem egészségéért, a sejtek regenerálódásáért, a véralvadásért, a csontok és a fogak tartósságáért. Van olyan vitamin, amely több mint száz feladatot lát el. Ezért, ha a szervezet nem jut hozzájuk kellő mennyiséghez, hiánytünetek jelentkeznek

A nem megfelelő táplálkozás és vitaminpótlás következtében nemcsak a vízben, hanem a zsírban oldódó vitaminok raktárai is kiürülhetnek tavaszra. A leggyakoribb hiány ilyentájt a C- és a D-vitamin hiánya.

Ha tehát nyomottnak, levertnek és enerváltnak érzed magad, első körben ezeket a vitaminokat pótold.

C-vitamin

Amikor megfáztunk, náthásak voltunk, egészen biztos, hogy nagyobb dózisban kezdtünk el szedni C-vitamint. Nos, most tavasszal is érdemes így tenni, ugyanis az aszkorbinsav fokozza szervezetünkben az immunrendszer működését, antioxidáns hatású is. Az egyik legkönnyebben pótolható vitamin, az esetében nem feltétlenül szükséges szintetikus formát választanod, elég, ha az eddigi zöldség és gyümölcsadagodat felturbózod, de ha egy igazi C-vitamin-bombát szeretnél, tedd a táplálkozásod részévé a savanyúkáposztát, ha netán télen nem ettél volna belőle eleget. C-vitaminban gazdag a savanyúkáposztán és a citrusféléken kívül a kivi, a brokkoli, a karfiol, a karalábé, a sóska és a paradicsom is.

D-vitamin

Különböző kutatások azt bizonyítják, hogy a felnőtt magyar lakosság közel háromnegyede D-vitamin-hiányos, így a korábbi elképzelésekkel ellentétben nem csak a téli hónapokban, de egész évben pótolni kell.

A D-vitamint a szervezetünk a nap ultraibolya sugaraiból állítja elő, éppen ezért maga a nap a D-vitamin elsődleges forrása. Ezt kiegészítendő különböző ételek fogyasztásával is vihetünk be bizonyos - ám igen csekély - mennyiséget. Ilyen például a lazac, a tonhal, a szardínia, a tojás, a különböző sajtok, a vargányagomba, a gabona és a natúr joghurt, máj. Mivel a felsorolt ételek fogyasztásával igen kevés mennyiséget tudunk a szervezetünkbe juttatni a szervezetünknek szüksége van a D-vitamin pótlására.

Ha D-vitamin-hiányunk van gyakrabban izzadunk, legyengül az immunrendszerünk, aminek következtében betegesebbek vagyunk, állandó fáradtságérzés kínoz, stresszesebbek vagyunk, fokozódhat a csontritkulás, és a szexuális étvágyunk is alábbhagyhat.

Bár már évek óta hatalmas publicitást kap a D-vitamin szedésének fontossága, arról a mai napig nincs közmegegyezés, hogy mennyit is vegyünk magunkhoz belőle. Vannak olyan ajánlások, amelyek heti 3000-4000 NE-t javasolnak, mások pedig úgy vélik, a napi 4000-8000 NE a legminimálisabb mennyiség, amelynek már jótékony hatása van.