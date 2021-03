Tina és Emilio együtt kezdett életmódváltásba, aminek eredményeképpen mindketten rengeteget fogytak. Ezért úton-útfélen dicsérik őket, azonban akadnak olyanok is, akik nem tetszik a nagy változás.

Kicsit olyan ez, mint a nyuszikás viccben, ha sapka van rajtunk az a baj, ha meg nincs, akkor az. Amikor jelentős túlsúlyunk volt, akadtak kritizálók, akik mindig sürgették volna a fogyásunk. Nem miattuk, hanem az egészségünk miatt döntöttünk úgy, hogy életmódot váltunk, amelynek köszönhetően a kilók csúsznak is le. Azonban van, akinek most épp ez a baja. Megjelentek azok a kommentelők, akik szerint a friss fotókon nyúzottnak, ráncosnak, megviseltnek látszunk és a fogyás nem áll jól nekünk" – mesélte Tina, aki szerint a túlsúlyuknak csak rossz oldala volt.

„Mikor volt rajtunk nem kis felesleg, akkor is úgy szerettük egymást, mint most. A közérzetünk viszont sokkal jobb most! Könnyebben mozgunk, jobban érezzük magunkat és nőként sokkal, de sokkal kellemesebb még öltözködni is így, mint huszonplusz kilóval. Szinte idegenként nézek magamra azokon a nagyon régi fotókon, amelyeken még 100 kg felett volt a súlyom. Most, 27 kg mínusszal a hátam mögött minden eddiginél jobban vagyok és cseppet sem izgatnak azok, akiknek így nem tetszem" – vallotta be Tina, akihez hasonlóan Emilio is rengeteget fogyott.

„Voltam én 168 kg is, most viszont 80 vagyok! Egy óvodás csoport súlyát sikerült leadni és bár a többség dicséri a fogyásunk, valóban vannak kommentelők, akiknek így nem tetszünk. Nincs ezzel baj, gondolják csak így. Az egészségünk viszont biztos, hogy megköszöni a változást, remekül érezzük magunkat a bőrünkben. Eddig is imádtam öltözködni, de ezzel a formával még jobban. Ha pedig nyithatnak a konditermek, kipattintom magam!" – árulta el a SlágerTV-n látható Drága családomban Emilio.