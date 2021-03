Tavaly januárban jött össze Gáspár Evelin a párjával, ám nem rég kiadta az útját, többek között mert a férfi az exével levelezgetett. Ám az nem tudta elfogadni, hogy vége, és zaklatni kezdte a lányt telefonon. Csakhogy erre Evelin nem reagált, így a férfi úgy döntött, megzsarolja.

„Korábban titokban, a tudtom és beleegyezésem nélkül készített rólam fotókat. Például ahogy zuhanyozok, vagy amikor a WC-n ültem. Persze, ezek kiderültek, és többször megkértem, hogy törölje ezeket a képeket, ám nem tette meg. Szerintem már akkor is az járt a fejében, hogy ezekkel fog zsarolni" – mesélte Evelin a Blikknek.

Mivel a lány nem engedett a zsarolásnak, volt párja ezeket nyilvánosságra is hozta.

„Pár napja kitette őket az internetre, és bár gyorsan törölte, így is rengeteg emberhez eljutott. Ennek ellenére még mindig azzal zsarol, hogy körbeküldi mindenkinek, de eladni is megpróbálta, 50 ezer forintot kért darabjáért. Hazugságokat terjeszt rólam, hogy leszbikus vagyok, drogozom, sőt, árulom is a kábítószert. Nem elég, hogy hónapok óta verbálisan és érzelmileg is bántalmaz, miután a hétvégén elmentem a rendőrségre és feljelentettem zaklatásért, az egész családja idejött és botrányosan viselkedtek, üvöltöttek, kiabáltak. Nagyon megijedtünk. Megfenyegettek, hogy vonjam vissza a feljelentést, és hogy gondolkozzak el, hogy jobb lenne nekem is, ha felhagynék a celebléttel, visszamennék a fiúhoz és gyereket szülnék neki, de hát erről szó sem lehet. Látni nem akarom többé!"

Evelin elmondta, most már nem fél, az se érdekli, ha a fotók újra kikerülnek.

„Én is sokáig féltem, nem akartam, hogy kikerüljenek a fotók, hogy megalázzanak, de már nem félek senkitől! Ha kell, én teszek ki meztelen képet magamról, nem engedem, hogy ezzel zsaroljanak vagy így próbáljanak meg sarokba szorítani" – mesélte a lány.

Családja is félti Evelint, Bea asszony elmondta, ha a férfi még egyszer elmegy hozzájuk, újabb jogi lépéseket tesznek.