Reggel az arcbőrünk is nehezen kel életre, pedig olyankor minden perc számít és igyekszünk a lehető leggyorsabban felfrissíteni magunkat és elindítani a napot. Van azonban néhány lehetőség arra, hogy az arcunk felébresztését kicsit felgyorsítsuk.

Jéghideg frissítőA legtöbben a hideg vízre esküsznek a leginkább, ennél jobb ébresztőt elképzelni sem tudnak. Azonban, hogyha úgy érezzük, hogy a jól megszokott hideg víz sem segít a fáradt és kissé gyűrött arcbőrünkön, akkor érdemes benyúlni a fagyasztóba és egy-két darab jégkockát magunkhoz venni. A jéghideg kockák felpezsdítik a bőr mikrokeringését, összehúzzák a pórusokat és kisimítják az arcot. Néhány perc és nyoma sem lesz a fáradtságnak az arcunkon.

C-vitamin és oxigénLéteznek olyan hatóanyagok, amelyek frissítő és élénkítő hatással vannak a bőrre. Ilyen például a C-vitamin és az olyan krémek, amelyek serkentik az oxigén felvételt a bőrben. Ezekből a krémekből érdemes a könnyedebb állagúakat beszerezni, egyrészt mert gyorsabban beszívódnak, nem nehezítik el a bőrt, másrészt pedig magas nedvességtartalmának köszönhetően sok vizet juttat a bőrbe, ami szintén fokozza az üdítő, frissítő hatást.

RózsavízA rózsában nemcsak gyönyörködhetünk, hanem tökéletes arcfrissítőt is készíthetünk belőle. Fél liter vízhez adjunk hozzá 3-4 nagy fej rózsa szirmát. Fontos, hogy vegyszermentes rózsaszirmot használjunk. A rózsaszirmokat tegyük egy tűzálló edénybe, majd öntsünk rá felmelegített desztillált vizet, fedjük le és hagyjuk, amíg kihűl. Egy-két napig hagyjuk pihenni, majd szűrjük le. A leszűrt folyadékot töltsük bele üvegekbe és tegyük be a hűtőbe. Hideg helyen akár több hétig is felhasználható. A rózsavíz színe függ attól, hogy milyen színű rózsaszirmokat teszünk bele. Ha teszünk bele vörös rózsát, akkor kissé rózsaszínes lesz a vizünk. A kapott rózsavíz bőrnyugtató és hidratáló hatással bír, valamint kiválóan tonizálja, tisztítja és felfrissítő az arcbőrünket. Reggelente arcpermetként használva tökéletesen ébresztő a bőrnek.

Kávé kívül-belülA kávéra nemcsak a szervezetünknek, hanem a bőrünknek is szüksége lehet reggel, így érdemes a kávéfőzés során megmaradt kávézaccot félretenni és frissítő pakolásként az arcunkra kenni. Nincs más dolgunk, mint egy kanál kávézaccot összekeverni pár csepp vízzel és azzal alaposan átdörzsölni a bőrünket. Ha van időnk rajta is hagyhatjuk az arcunkon a masszát körülbelül 15 percig. A koffein amellett, hogy fokozza a vérkeringést, pillanatok alatt üde és ragyogó arcbőrt varázsol, valamint a fáradt, duzzadt szemeket is eltünteti. Egyfajta arcradírként is funkcionál, mivel leradírozza az elhalt hámsejteket, így egyenletes és sugárzó bőrt kapunk, amelyen gyönyörűen fog mutatni a smink.