Bár lassan, de kifelé megyünk a hideg, téli időjárásból, a folyamatos bezártság a hangulatunkat, a kedvünket is negatív irányba befolyásolja. A virágok, a növények mindig jókedvet, pozitív hangulatot teremtenek, így érdemes a depresszió és a rosszkedv leküzdésére a segítségüket hívni.

A meleg, napsütéses időjárás, a friss levegő jótékony hatással van a szervezetünkre, amelyből jelenleg keveset kapunk, az igazi tavaszi időjárásra még egy darabig várnunk kell. Addig pedig érdemes az alábbi növényekből néhányat beszerezni az otthonunkba, amelyek egyfajta kedélyjavítóként és idegnyugtatóként tehetnek nálunk szolgálatot. Akár cserépben gyönyörködünk bennük, teaként fogyasztjuk őket vagy olajat készítünk belőlük, nem fogunk bennük csalódni.

LevendulaA levendula rendkívül népszerű növény, amely színével és illatával egyaránt nyugtatóan hat az idegrendszerre. Harmóniát teremt, frissít és regenerál. Virágját vagy leveleit megdörzsölve a kezünkön hosszú ideig illatozik. A levendulából készíthetünk teát, ami görcsoldó, de ismert fejfájás-csillapító, fertőtlenítő hatásáról is. A tea mellett borogatásként és fürdőként is szokták használni. Ha a lakásunkat szeretnénk vele díszíteni napos helyet válasszunk neki, laza, ha lehetséges, homokos talajjal. Jól tűri a szárazságot, elég, ha időnként megöntözzük.



KamillavirágA kamilla az egyik legismertebb gyógynövény, amelyet a növények doktoraként is szoktak emlegetni. Rengeteg problémára jelent orvosságot, gyomor-és bélgörcsök, bőr-és bélgyulladások esetén óriási segítséget nyújt, valamint fertőtlenítő, fájdalomcsillapító köszönhetően számtalan betegség esetében nyújthat enyhülést. A virágából készült teafőzet stresszcsökkentő, nyugtató hatással bír, lefekvés előtti fogyasztása nyugodt és békés éjszakát garantál. Koffeinsav és quercetin tartalma pedig ellazítja az izmokat és pihenteti az elmét.



CsipkebogyóA csipkebogyó mutatós és rendkívül egészséges növény, amely serkenti a szervezet ellenálló képességét, a benne található flavonoidoknak köszönhetően gyulladásgátló és immunerősítő hatást is képes kifejteni. Segíti az emésztést, tele van C-vitaminnal, amely részt vesz az oxidációs folyamatok szabályozásában. Továbbá erősíti az érfalakat, fokozza a szervezet védekezőképességét a fertőzésekkel, betegségekkel szemben. A csipkebogyót olajként is érdemes felhasználni, mivel serkenti a bőr kollagén termelését, csökkenti a hajszálerek sérülékenységét, ezáltal késlelteti a bőr öregedését.



CitromfűIdegesség, feszültség ellen kiváló orvosság a citromfű, valamint álmatlanságban szenvedők számára is megfelelő segítséget nyújthat. A citromfű felveszi a küzdelmet a puffadással, a gyomorégéssel és a hasi görcsökkel. Kiváló béltisztító, így méregtelenítőként is rendkívül hatásos. A csipkebogyóhoz hasonlóan erősíti, és egyben nyugtatja is az idegrendszert. A citromfű tea formájában csökkenti a stresszt és alvás előtt egy csészével pihentető álmokat hozhat.