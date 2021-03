Dér Heni egy irodában lőtt szelfit magáról Instagram-oldalára, ahol azt is megosztotta követőivel, hogy a 30. hét közepén jár. Az egyik rajongója rögtön rákérdezett kommentben, hogy fél-e a szüléstől, mire az énekesnő azonnal rávágta, hogy nem, már nagyon várja. Egy másik követőt az érdekelte, hogy Heni a hagyományos szülést választja-e és a válasz igen volt.

Az énekesnő már korábban elárulta, hogy kisfia fog születni és Beni lesz majd a neve. Heni most szülésfelkészítő-tanfolyamra jár, ez a kedvenc programja. A csinos kismama várandósan is figyel alakjára, rendszeresen edz, szerinte ez a babának is jót tesz.