Dér Heni várandóssága eleje óta már többször is megmutatta, mekkorát nőtt a pocakja, és többször is posztolt arról, mennyire boldog, hogy hamarosan karjaiban tarthatja kisfiát, akinek a nevét is elárulta rajongóinak. Az énekesnő most a szüléssel kapcsolatos érzéseiről ír az Instagramon, ahol azt is elmondta, szülésfelkészítő-tanfolyamra jár.