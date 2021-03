Miután Hannah már több hete nem gyantáztatott, úgy döntött, hogy fogja magát és majd megoldja magának. Azonban miután rákente a forró viaszt a lábára, rájött, hogy fizikailag képtelen lehúzni. Férje mentette meg a szorult helyzetben, aki felajánlotta segítségét. Először csak a lábát gyantázta, majd a hónaj volt a következő lépés. Végül Craig annyira belejött a szőrtelenítésbe, hogy Hannah most már a bikinivonalát is rábízza - írja a The Sun.

Pár barátnőm még azt sem engedi meg a férjének, hogy smink nélkül lássa, de nekem semmi problémám nincs azzal, hogy a férjem gyantázza a bikinivonalamat - semmi olyan nincs ott, amit amúgy ne látott volna" - nyilatkozott az elégedett feleség.

Először Hannah is aggódott amiatt, hogy ez a közös gyantázás nem teszi-e tönkre a titokzatosságot és az érzékiséget kapcsolatukban, de végül még közelebb is hozta őket. A szőrtelenítés ugyanis növeli Hannah önbizalmát és megfűszerezte a szerelmi életüket is, mivel a feleség sokkal jobban érzi magát, ha jól néz ki. És végül, de nem utolsósorban évi 2000 fontot is spórol a pár ezzel a közös kis hobbival.