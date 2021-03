Nyolc éve van együtt Istenes Bence és Csobot Adél, a párnak két kisfia született. A család úgy döntött pár éve, hogy Németországba költözik, mert Bence ott kapott munkát a tévénél.

Úgy tűnt, tökéletes az életük, ám a műsorvezető egy idő után megcsömörlött, és nem tudta hova tovább. Sem a karrierjében, sem a magánéletben nem találta önmagát. Ez az állapot odáig vezetett, hogy idegösszeomlása lett – írta a Story Magazin.

Adél ugyan mellette állt, de számára is pokoli nehéz volt ez a helyezet.

„Pokoli, ha azt látod, hogy a társad nem találja a helyét, és tehetetlen vagy, miközben te magad sem tudod, mit akarsz valójában. Magamat is definiálnom kellett, nekem is meg kellett vívnom a belső harcomat" – vallotta be az énekesnő.