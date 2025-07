Kipróbáltam egy DNS-tesztet: az eredmény 30 éves családi titkot leplezett le

Mire való egy DNS-teszt? Minden kétséget kizáróan bizonyítható vele az etnikai hovatartozásunk, és akár új rokonokat is találhatunk a segítségével. Segíthet az orvostudománynak feltérképezni a családfánk gyakori örökletes betegségeit, apasági vizsgálatok elvégzésére és rendőrségi azonosításra is alkalmas. De hátulütője is van az ilyen kutatásoknak: néha kiderül olyan igazság, aminek a befogadására még nem állunk készen. Napvilágra hozhat olyan eltitkolt rokoni kapcsolatokat - vagy éppen eltörölheti őket - amelyekről fogalmunk sem volt korábban. Ebben a felfoghatatlan helyzetben találta magát egy 30 éves francia nő is, aki felnőttként tudta csak meg, hogy akit egész életében az édesapjaként szeretett, csupán a nevelőapja volt.

Egy DNS-teszt leplezett le a 30 éves családi titkot

Forrás: Shutterstock

Az egész életünket megváltoztathatja egyetlen DNS-teszt

Egy megdöbbentő TikTok-videó terjed a közösségi médiában, amiben egy 30 éves francia nő arról beszél, hogy egy DNS-teszt miatt kettészakadt a családja, ő pedig kétségbeesetten kereste éveken át a válaszokat a származásával kapcsolatban.

Ne csináltassatok DNS-tesztet, csak ha felkészültetek rá, hogy mi van, ha az egész addigi életetek egy hazugságra épült. Nekem 30 évesen borította fel az egész addigi életemet a vizsgálat eredménye

- kezdte beszámolóját a Kate nevű hölgy a Tiktok-csatornáján. A fiatal nő elárulta, hogy egy portugál házaspár kislányaként nőtt fel Franciaországban, és soha nem gondolta élete során, hogy nem ez az igazság a származásával kapcsolatban. Ám 2019-ben egy egyiptomi utazás mindent megváltoztatott, amikor a lányt rengetegen helyi lakosnak nézték, és ő is úgy érezte magát, mintha hazaérkezett volna az észak-afrikai országba.

Én voltam az egyetlen tagja a családomnak, akinek sötétebb bőrszíne, barna szeme, és haja volt, pedig minden testvérem szőke és kék szemű volt. Anyukám pedig gyerekkoromban mindig Kleopátrának becézgetett, lehet ezért szerettem meg annyira Egyiptomot. 2019-ben aztán csináltattam egy DNS-tesztet, amely 6 hét után megdöbbentő eredménnyel zárult: 58,4%-ban egyiptomi DNS-sel rendelkezem, és csak 22,9% bennem a portugál vér.

- tette hozzá Kate. A lesújtó eredmények után Kate szembesítette az édesanyját azzal, hogy mit tudott meg a származásáról, a nő azonban hárított és folytatta a hazugságokat. Talán sosem derült volna ki az igazság, ha 2022-ben egy rejtélyes egyiptomi nő nem keresi fel Katet.

Üzenetet kapta egy ismeretlen hölgytől, aki azt állította, hogy ismerte a vér szerinti apámat. Ekkor raktam ösze véglegesen a képet: édesanyám megcsalta az apukámat egy egyiptomi bevándorlóval, aki néhány hónappal később meghalt, még az én születésem előtt. Hirtelen gyászolni kezdtem egy embert, akivel soha egy másodpercet sem találkoztam. Ez volt életem legszomorúbb felismerése, főként azért is, mert 30 évig nem érezte úgy az édesanyám, hogy meg kellene velem osztania ezt az információt. Most idegennek érzem magam a három testvérem társaságában, akik mindannyian hasonlítanak egymásra

- zárta sorait a gyökerek nélküli nő. Kate azonban úgy döntött, hogy ha már a valódi apját nem ismerhette meg, attól még az egyiptomi rokonait szeretné megismerni, és szorosabb viszonyt szeretne kiépíteni a vér szerinti családtagjaival.