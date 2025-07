Kiderült, meddig ehetsz még büntetlenül! - Az egészséges étkezés és az életkor kapcsolata

Ugye te is ismered azt az érzést, amikor egy hosszú nap után csak arra vágysz, hogy otthon megjutalmazd magad valami bűnös finomsággal, akár egy nagy adag fagylaltról vagy egy dupla feltétes pizzáról van szó? Nos, jó hírünk van: nem kell azonnal bűntudatot érezned, mert a legújabb kutatások szerint sosem késő elkezdeni egészségesen étkezni, és még az sem tragédia, ha eddig nem voltál a legjobb barátságban a salátákkal.

Nem kell azonnal mindent hiper egészségesre cserélned

Mikortól érdemes különösen odafigyelni az egészséges táplálkozásra?

Több nagyszabású kutatás is arra világít rá, hogy az érett felnőttkor – vagyis nagyjából 40 és 60 év között – különösen meghatározó időszak lehet az egészséges táplálkozásban. Ebben az életszakaszban a tested még elég alkalmazkodó, hogy pozitív változásokat fogadjon be, de már nagyobb számban jelenhetnek meg az első olyan jelek, mint a magas vérnyomás, súlygyarapodás vagy hormonális változások, amelyek előrevetíthetik a későbbi krónikus betegségeket.

A Harvard és New England Journal of Medicine 24 évig vizsgált több mint 74 000 embert, és arra jutottak, hogy azoknál, akik ebben a középkori időszakban váltottak egészséges táplálkozásra, 17%-kal csökkentett a korai halálozás kockázata! Ez azt sugallja, hogy még ha korábban nem is figyeltél oda az étkezésedre, ebben az időszakban is jelentős javulást érhetsz el.

Egy másik, a Harvard TH Chan Közegészségügyi Iskola, a Koppenhágai Egyetem és a Montreali Egyetem kutatóinak, 105 000 ember részvételével készült 2025-ös tanulmánya azt is bizonyítja, hogy azok, akik középkorukban elkezdenek egészségesen étkezni, kétszer nagyobb eséllyel érhetik meg a 75 éves kort krónikus betegségek nélkül, mint akik nem figyelnek oda erre az időszakra.

Meddig ehetsz büntetlenül?

Bár nincs konkrét határidő, meddig ehetsz úgy, ahogy szeretnél – ráadásul számos egyéni egészségügyi tényező is befolyásolhatja a szervezeted működését –, a kutatási eredmények arra világítanak rá, hogy sosem késő az egészséges táplálkozás felé fordulnod. A tested ugyanis hosszú ideig képes reagálni a pozitív változásokra.