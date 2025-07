Egy csók, két paparazzi, hárommillió új követő – A 6 legnagyob PR szerelem Hollywood történetében

Robert Pattinson & Kristen Stewart – Alkonyattól a hamis románcig

A Twilight-franchise sikerének egyik kulcsa az volt, hogy elhitették a nézőkkel, hogy a két főszereplő a való életben is „együtt van”. Legalábbis ezt etették velünk – kanállal, vödörrel, 5 részen keresztül. A rajongók imádták az álompárt, a stúdió pedig boldogan kapaszkodott rá a valóságshow-szerű kapcsolatukra, amivel legalább annyi mozijegyet adtak el, mint merchet. Csakhogy a vámpírrománc hamar véresen komikussá vált, amikor Kristen Stewartot lencsevégre kapták, amint egy autó hátsó ülésén egy rendező, Rupert Sanders ölében próbálja kiheverni a hírnévvel járó megpróbáltatásokat. A stúdió és a menedzsment még ezután is próbálta fenntartani a látszatot, hogy Pattison és Stewart még mindig együtt vannak.

Bradley Cooper & Lady Gaga – Csúcsra járatott kémia

A 2019-es Oscar-gála után mindenki esküdött rá, hogy Gaga és Cooper valóban egymásba habarodtak a Csillag születik forgatásán. Olyan kémiát sikerült a vászonra vinniük, hogy a fél világ már az esküvőjüket tervezte. A 2019-es Oscar-gálán, amikor ketten előadták a Shallow-t, a zongora helyére a közönség egy része már francia ágyat képzelt. Nem is csoda, hogy amikor Cooper szakított a barátnőjével, mindenki arra fogadott, hogy na most végre össze fognak jönni, de Gaga mással kezdett el randizni. Bárhogy is, a film kasszasiker lett.