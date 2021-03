Az arc öregedésének folyamataiba sokan szeretnének „beleszólni", ha nem is kívánják teljesen megállítani, a lassítás mindenképpen cél. A kor előrehaladtával az eredményes fiatalításhoz egyre komolyabb eljárások szükségesek, ezeknek a sikeressége pedig azon múlik, mennyire ismerjük az öregedéshez vezető folyamatokat, a változásokat, amelyek bekövetkeznek az egész testünkben, így az arcunkban is. Kiderült, hogy a kollagéntermelés csökkenése, az életmód és a genetika mellett a zsírvesztés is szerepet játszik az arc öregedésében.

Az arcunk változásai nem egyik pillanatról a másikra történnek, hosszú, évtizedekig tartó folyamat az öregedés, amit azért szeretnénk egy ponton legalább kicsit lassítani. Nem véletlen, hogy egész ipar épült a fiatalításra, az otthoni kencéktől kezdve az egészen komoly beavatkozásokig sokféle lehetőség közül választhat az, aki szeretne fiatalosabban kinézni. Azt is folyamatosan kutatják, hogy milyen folyamatok játszanak szerepet a bőr öregedésében, szinte már mindenki tudja, hogy a kollagén felel a bőr rugalmasságáért, aminek csökkenése jelentősen hozzájárul a ráncok kialakulásához, de az életmódunk is befolyásolja azt, milyen hamar jelennek meg rajtunk az eleinte halványabb, majd egyre mélyülő barázdák, és persze a genetika is közrejátszik.

A legújabb kutatások pedig azt mutatják, hogy a zsírvesztés is szerepet játszhat az öregedés jeleinek előfordulásában.

A tanulmányok szerint az arc felszínéhez közeli zsírréteg, és a mélyebb zsírrétegek csökkenése is hozzájárul az arc öregedéséhez, amely egy nagyon komplex kölcsönhatásokra épülő folyamat. Az arcunkat felépítő minden bőr, kötőszövet, zsír, izom és csont változása és egymásra hatása eredményezi. Ezek közül csak egy tényező a zsírréteg csökkenése, amelynek vizsgálatához 19 30 és 65 év közötti embert vontak be a kutatásba, olyanokat, akiken nem végeztek sem arcplasztikát, sem egyéb kozmetikai beavatkozást. Különböző számítógépes vizsgálatokkal térképezték fel az alanyok bőrének állapotát és a zsírréteg mennyiségét, majd 10-11 évvel később megismételték a kivizsgálást. Azt találták, hogy átlagosan 12,2 százalékkal csökkent a zsírréteg, és az is kiderült, hogy a mélyebb rétegekből vesztettek többet. Onnan átlagosan 18,4 százalékot, a felszíniből pedig 11,3 százalékot.

Ezek az eredmények segítik az orvosokat, hogy jobban megismerjék az öregedés folyamatát, és még hatásosabb eljárásokat biztosítsanak azoknak, akik nem szeretnének belenyugodni abba, hogy az évek múlásával arcuk megereszkedik, veszít a rugalmasságából, és egyre ráncosabbá válik.

Minél jobban sikerül feltérképezni az arcban bekövetkezett változások menetét és miértjét, annál természetesebb megoldásokat találhatnak arra, hogy csökkentsék az öregedés látható jeleit. Ez a kutatás az arc volumenvesztésével kapcsolatos elméleteket támasztja alá, ami nem új keletű, de ilyen pontosan azelőtt még nem sikerült számszerűsíteni, mennyi zsírt vesztenek az emberek az arc különböző rétegeiből az évek múlásával. Eszerint

az elmélet szerint a bőr és a lágy szövetek gravitáció hatására történő megereszkedése kisebb szerepet játszik az öregedésben, mint azt korábban gondolták, de annál nagyobb hatása van az arcunk állapotára a térfogatvesztésnek. Vagyis meglehet, hogy az arczsír megfelelő elosztása a fiatalság megőrzésének kulcsa.