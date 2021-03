Kevesen gondolnák, hogy a mindig dögös és határozott Liptai Claudiának gondjai lennének az önbizalmával. A sztár ugyanis hosszú évek óta sikert sikerre halmoz a karrierjében, és a mai napig elképesztően szexi.

Mindezek ellenére, ő nincs magával teljesen megelégedve, őszintén vallott a Blikknek erről:

„Az élet egyik legfontosabb eleme az önbizalom és az önazonosság. Utóbbi szerintem a sikerem titka. Az önbizalom pedig... Nos, mindig újra és újra sorba állok érte, de olyan, mintha soha nem kerülnék sorra, vagy elfogy, mire odaérek. Persze lehet, hogy ez így is van jól. Mert így, hogy nincs elég önbizalmam, segít, hogy objektív legyek önmagammal, sőt néha talán túl kritikus is. Fontos, hogy a férjem és a barátaim próbálnak szebb tükröt is mutatni, hogy időnként máshogy tekintsek magamra" – vallotta be Claudia.