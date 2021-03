A 14 éves Zolna gyönyörűen énekel és több hangszeren is játszik. Anyukája, Pintácsi Viki igazából sosem tanította meg énekelni, az anyatejjel szívta magába. A fiatal lány gondolkodott már azon is, hogy indul egy tehetségkutató műsorban, de mivel elég egyedi a stílusa, így testvérével inkább egy saját dalon fognek először dolgozni. Szülei, bár elváltak, támogatják és figyelnek rá, mivel azért veszélyes is lehet az online tér egy fiatal lány számára - tudtuk meg a Life TV Ébredj Velünk! című műsorából.

Zolna nagyon sokszínű, szívesen lenne tengerbiológus, aki a delfinekkel foglalkozik, de akár ügyvéd vagy énekes is. Egy biztos, amikor utoljára stúdióban járt anyukájával, rögtön megállapították róla, hogy sztárnak született. Egyrészt nagyon csinos, gyönyörű a hangja és konkrét elképzelése van arról, mi az, amit szeretne és mi az, amit nem.