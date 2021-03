Adele és férje, Simon Konecki két év huzavona után a tegnapi napon véglegesen elváltak, miután tegnap egy bíró is aláírta a papírokat. Ezzel új korszak kezdődik az énekesnp életében.

A pár 2019 áprilisában jelentette be, hogy válni szeretnének. Egy 8 éves közös fiúk van, őt továbbra is közösen szeretnék nevelni. A válásról kevés információ került napvilágra, mivel a pár 2020 márciusában titoktartási megállapodást írt alá. Annyit tudni, hogy mediátorok segítségét vették igénybe, hogy megegyezzenek a 140 millió fontos vagyonról - írja a US Magazine.

Egy meg nem nevezett forrás szerint azért döntött a pár a válás mellett, mivel kapcsolatukból eltűnt a romantikus szerelem és már inkább barátok lettek. Mindkettőjük számára nagy csalódás, hogy nem lett hosszútávú a házasságuk.

Adele sokszor merített ihletet fájdalmaiból és szerelmi csalódásából, ezúttal azonban máshogy kell feldolgoznia a válás traumáját. Volt házasságáról és férjéről soha nem énekelhet, erről közösen döntöttek gyermeke apjával és szerződésbe is foglalták.