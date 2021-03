A koronavírus miatt elmaradtak a koncertek, bezártak a színházak, de a színészeknek igényük van arra, hogy tartsák a kapcsolatot a közönséggel. Az Örs vezér téren zenél a Madách Színház színésze, Lőrincz Sándor is, aki a Once című musicalben is szerepel.

"Sajnos a koronavírus miatt minden fellépésem elmaradt, így napi kétszer kijövök az Örsre játszani. Szeretek itt lenni, mert az utcán nem hazudnak az emberek, ha nem vagy jó, elküldenek a fenébe"

-mondta a színész a Borsnak, aki azt is bevallotta, hogy az utcán keresett pénzből fizeti az albérletét.

"Szerintem ha erre az ember ráfekszik, akkor napi pár óra munkával egy tanári fizetésnél jobbat is össze lehet muzsikálni"– tette hozzá a híres színész, aki Egri Jánossal együtt zenél az Örsön.

"Nem szégyellem, hogy az utcán játszom. A zene, túl azon, hogy gyógyír minden problémára, egy olyan közös nyelv, amivel meg lehet szólítani mindenkit, és ilyenkor fantasztikus barátságok köttetnek"

– fogalmazott Egri János.