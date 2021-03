Márciusban, ahogy beköszönt a tavasz napról napra kevesebb elektromos energiára lenne szükségünk, hiszen a napsütéses órák száma lehetővé teszi, hogy később kapcsoljuk fel a villanyt és spórolni tudjunk a fűtéssel is.

Az elmúlt években egyre több a környezettudatos, és nulla hulladékos háztartás, de sajnos még mindig hatalmas az energiapazarlás. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden évben legyen egy nap, amikor emlékeztetjük magunkat, és embertársainkat is, hogy megálljt kell parancsolnunk az energiapazarlásnak.

Az energiák takarékos beosztása nem csak a személyes életünkben és háztartásunkban jár jelentős spórolással, de befolyásolja a globális energiafelhasználás mértékét. Hiszen, ahogy egyre növekszik a Föld népessége, az egy főre jutó erőforrások ezzel arányosan csökkennek. Ezért mára napról napra fontosabb témává válik az energiatakarékosság fontosságának hangsúlyozása és az, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessünk a megújuló energiákra. Ez olyan új napi szokások bevezetésével jár, ami lehetséges, hogy az elején szokatlan és nagy odafigyelést igényel, de egy idő után rutinná válik, és ezzel nem csak a saját pénztárcánkat kíméljük meg a magas számláktól, de hozzájárulunk ahhoz is, hogy a Föld energiakészletei hosszabb időn át kiszolgálják az embereket.

Mint mindenben, a tudatos háztartás kialakításában is csak a kezdet nehéz. Az energiatakarékosságra való átállás, egyfajta életmódváltás, amiben napról napra egyre jobbak leszünk. Annak érdekében, hogy minél nagyobb teret kapjon, és egyre több háztartás váljon tudatos felhasználóvá nagyon fontos, hogy egy-egy napon emlékeztessük magunkat arra, hogy úgy, ahogy a mi energiáink is végesek úgy a bolygó készletei is egyszer elfogynak majd.

Március az a hónap, amit átölel a tudatosságra való felhívás. Az energiatakarékossági világnappal kezdődően számos olyan program kap teret, ami a pazarlás csökkentésére hívja fel a figyelmet. Az iskolák például gyermekrajz-versenyekkel állnak a kezdeményezés mellé. A hónap végén, március 28-án, a Föld Óráján pedig az egész Földön minden város sötétbe borul egy percre.A programok és a felhívások egyre nagyobb sikereket érnek el az elmúlt években, de sajnos még mindig van hova fejlődni. Vannak, akik még mindig nem érzik a probléma súlyosságát, pedig ez egy olyan globális ügy, amit csak közös összefogással lehet orvosolni. Hiszen az energiaforrások szűkössége, és fokozott gyorsaságú kimerülése csak és kizárólag a mi felelősségünk.

Mivel a tavasz a megújulás és a szemléletváltás időszaka, ezért ilyenkor sokan elhatározzák, hogy ezután tudatos szemléletben fogják élni a mindennapjaikat. Az első és legfontosabb kérdés, hogy hogyan kezdjünk hozzá?

Mivel az egyik legnagyobb készlethiány a vízből van ezért elsősorban ennek a pazarlására kell odafigyelnünk. Ha fürdés helyett a zuhanyzást választjuk, 160 liter víz helyett, már 60 liter is elég hozzá, hogy tiszták legyünk, főleg akkor, ha víztakarékos rózsát szerelünk fel a zuhanyzónkba. Fogmosás közben pedig –mivel egyébként semmi szükségünk nincs rá- ne engedjük a vizet feleslegesen. Talán senki sem gondolná, de egy fogmosás alatt akár 5 liter vizet is leeresztünk feleslegesen.

Az áram felesleges használata sajnos még mindig szinte minden háztartásban jelen van egy bizonyos mértékben. Elsőként elég, ha annyit az eszünkbe vésünk, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha már nem tartózkodunk az adott helyiségben. Másrészt jobb, ha elfelejtjük az energiatakarékos üzemmódokat, és a bedugva felejtett töltőket! A Nemzetközi Energia Ügynökség jelentése szerint a háztartások teljes áramfogyasztásának a 15%-át az elektromos berendezések energiatakarékos üzemmódja teszi ki, amivel lássuk, be a semmiért éljük fel a Föld tartalékait.

A fűtéssel már egy kicsit összetettebb a probléma, hiszen a megfelelő nyílászárók hiánya nagymértékű hő pazarláshoz vezet, ezt a legolcsóbban és legegyszerűbben reluxákkal és redőnyökkel orvosolhatjuk. Ám azt se felejtsük el, hogy a legtöbb eseten túl fűtjük a lakást. Hiszen nem biztos, hogy csak 25 fokban érezzük magunkat komfortosan a lakásban, a legtöbb esetben már 20-21 fokban sem fázunk.

Mindezek mellett nagyon fontos, hogy a háztartásunkat is tudatossá alakítsuk. A szelektív hulladékgyűjtés egyre nagyobb teret hódít, hiszen mostanra már trendinek számít, ha valaki több hulladéktárolót tart otthon. Ez az első olyan apró lépés, ami mindenki számára egyszerűen kivitelezhető. Valamint ha bevásárolni megyünk, vigyünk magunkkal vászontáskákat így nem kell felesleges papír vagy műanyag zacskókkal hazatérnünk.