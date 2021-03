Fekete Dávid a közösségi oldalán jelentette be, hogy úgy döntött elválik gyermekei édesanyjától. Utóbb az is kiderült, hogy iker fiai anyukája, Regina is csak a Facebookra kiírt üzenetből értesült a súlyos hírről. Azóta nyilvános posztokban üzenget egymásnak az egykori házaspár. Vitájukat az énekes követői sem hagyták szó nélkül.

"A gyerekeitekkel kellene foglalkozni, nem kiteregetni a gondotokat"

"A szép gyermekeitekre nem gondoltok? Szálljatok magatokba és gondolkodjatok!"

"Drága gyerekeim, nagyon sajnálnám, hogy ez a szép család tönkremenne a szülők felelőtlensége miatt. Jó lenne ha fenéken rúgnátok magatokat és elgondolkoznátok. Nem a kamerák előtt teregetnétek a szennyest, inkább a gyönyörű gyerekeitekkel töltenétek minden percet!"

– vette észre a kioktató kommenteket a Ripost.