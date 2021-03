Fekete Dávid megosztotta a rajongóival, hogy házassága zátonyra futott. Azt írta, felesége más férfi oldalán keresgéli a boldogságot. A rajongói körében nem aratott osztatlan sikert a posztja, a hozzászólások között sokszor olvasható, hogy ez a magánügyük, amit nem kellett volna megosztania. A kommentelők között pedig ott van Fekete Dávid anyósa is.

"Sajnállak Téged!! Mosolyogva olvasom. Sok a sajnalkozó hozzaszólást, akik NEM ismernek Téged valójában, csak a FEKETE Dávidot, mint énekest!!!! A kettő SAJNOS Nem ugyanaz!!!! Az, amit itt összehordtál, egy MEGKESEREDETT, REMÉNYVESZTETT EMBER KAPÁLÓZÁSA!

Jó lenne ha az igazságot osztanád meg A NAGY NYILVÁNOSSÁGGAL, még mielött ezt MÁS teszi meg!!!!

És az nem fog kímélni, az igazság napvilágra kerül! A CSALÁDOKAT PEDIG TE TESZED TÖNKRE A beteges féltékenységeddel, és a gyerekes észjárásoddal! Jó lenne ha ezt a posztot törölnéd mert gyerekes gyáva dolog, ja és a győri barátnődnél biztos vigaszra lesz!! Legyen szép estéd, ezt kívánja Neked az, akire Te felnéztél és nagyon sokat köszönhetsz!!! Szállj MAGADBA és Ne HAZUDJ a rajongóidnak, akik hittek Benned" - írta az anyósa. Dávi a ma reggeli Mokkában be is vallotta, hogy ő is félrelépett. Elárulta, úgy véli, hogy kapcsolatuk több okból futott zátonyra, eltávolodtak egymástól. "Ő is félrement" - árulta el. "Be is vallom, és fel is vállaltam neki, hogy, amikor már eltávolodott tőlem, én is követtem el hibát" - tette hozzá.