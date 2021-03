Tudjuk-e, hogy a kávéknak alapvetően két nagy csoportját különböztethetjük meg: az arabicát és a robustát. S akárcsak két különféle alma vagy kétfajta szőlő, ez a két típusú kávé is egészen más tulajdonságokkal rendelkezik.



Arabica

Az arabica kávé vagy arab kávé a nevét onnan kapta, hogy bár Etiópiából származik, mégis az arabok készítettek belőle először - a maihoz hasonlatos - kávét, és az arab világból indult hódító útjára.

Az arabica kávé legfőbb jellemzője, hogy nagyon aromás, gazdag ízvilágú, ugyanakkor a koffeintartalma vetélytársához képest alacsonyabb. Termesztése főképp Etiópiában, Brazíliában, Kolumbiában, Guatemalában, Costa Ricán folyik. Ezt a típust keresik a legtöbben, ennek köszönhetően pedig az ára is drágább, mint a robustáé, hiszen ha valamiből kevesebb terem, mint amennyit a fogyasztók igényelnének, az bizony az ár növekedését vonja maga után. Az arabica ráadásul még meglehetősen kényes is: nem kedveli az erős napsütést, nem bírja a kártevőket, cserébe viszont kevésbé keserű és savas, mint a robusta, sőt a cukor- és zsírtartalma is jóval magasabb, ha összehasonlítjuk riválisával, ezért leginkább tejes, lágy kávék készítésére alkalmas.



Robusta

A robusta a fentiekkel szemben jóval ellenállóbb, kevésbé igényes növény, amelyet így sokkal könnyebb termeszteni, tehát a hatalmas felvevőpiac számára nélkülözhetetlen. Nevét is ellenálló tulajdonságának valamint markáns ízvilágának köszönheti. Leginkább Vietnámban, Brazíliában, Ugandában, Nyugat-Afrikában, Elefántcsontparton termesztik. A robusta azonban a fentiek mellett számos előnnyel rendelkezik még. Mind mások vagyunk, más az ízlésünk, így a napi kávénktól sem feltétlenül ugyanazt várjuk el. A robusta azok kedvence lehet, akik szeretik a bikaerős kávét,hiszen az arabicához képest ennek jóval magasabb a koffeintartalma. Az íze is markánsabb, ezért akik érezni akarják a kávé keserű jegyeit és savasságát, azoknak is inkább ez a fajta fog tetszeni. Ideális espresso készítéséhez, ráadásul majdnem fele annyiba kerül, mint az arabica.