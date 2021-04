Az öregedés elkerülhetetlen, és teljesen természetes folyamat. Ám ezt tudjuk késleltetni valamelyest, de akár előre is hozni, ha nem megfelelően ápoljuk az arcbőrünket, és káros hatásoknak tesszük ki. Ha már elmúltál 30 éves, ideje változtatnod kicsit az arcápolási szokásaidon, ugyanis most még sokat tehetsz az arcbőröd fiatalságáért.

Az arcbőr ápolását tinédzserkorban kezdjük, hiszen ilyenkor jelentkeznek az első problémák: pattanások, mitesszerek, zsíros, fénylő bőr. Ezek nagyon zavaróak, éppen ezért nagy figyelmet fordítunk arra, hogy orvosoljuk a problémát. Ám ahogy múlik az idő, és valamennyire megszűnnek, a látványosabb „hibák", hajlamosak vagyunk kevesebb figyelmet fordítani az arcbőrünkre, mondván, messze vannak még a ráncok.

Csakhogy a bőr öregedését sokkal könnyebb megelőzni (pontosabban késleltetni), mint visszafordítani. Így akár már a húszas éveinkben is érdemes erre kellő figyelmet fordítani, hiszen annál jobban tudjuk tolni a folyamatot, minél hamarabb kezdünk el foglalkozni vele. Ám 30 felett már mindenképpen oda kell figyelnünk, hiszen itt már szép lassan, de az öregedés folyamata elindul, és láthatóak is lesznek a változások előbb-utóbb.

Harminc felett már csökken a bőr kollagén és elasztin termelése, ezáltal egyre inkább veszít a rugalmasságából. A nedvességtartalma kezd fokozatosan visszaesni, és egyre szárazabb lesz a bőrünk, ez pedig elősegíti a ráncok kialakulását. Ezért néhány szabályt érdemes betartani ebben az életkorban.

Ne hanyagold el a hidratálást!

A hidratálást a bőr fokozatos kiszáradása miatt nem szabad elhanyagolni, még akkor sem, ha alapjáraton zsírosabb a bőröd, mert így is veszít a nedvességtartalmából. Érdemes arcolajokat is bevetni, amelyek antioxidánsokban gazdagok, és képesek a bőr mélyebb rétegeibe is eljutni. Igyekezz ezekből a termékekből olyat választani, amelyek természetes összetevőkből állnak, és mentesek az illatanyagoktól és a tartósítószerektől. Reggel és este használj hidratálót!

Kezdj el radírozni!

Ha eddig nem tetted volna, harminc felett mindenképp építsd be az arcápolási rutinodba a hámlasztást, radírozást. Nem kell minden nap, elég ha heti kétszer elvégzed, de az legyen meg! Ettől ugyanis megújulnak a sejtek, sokkal üdébb lesz az arcod, ha az elhalt hámsejtek eltávolításra kerülnek, ráadásul így könnyebben bejutnak a felvitt krémek, olajok. Ezt inkább este végezned, mert érzékenyebb lesz tőle a bőr a fényre.





Szérumot a bőrnek!

Érdemes a hidratáló krémek mellett szérumot is használni, ezeknek ugyanis az alkotóelemei könnyebben jutnak be a bőrbe, mivel kisebb molekulákból állnak, így képesek mélyebbre hatolni, gyorsabban hatni. Ezáltal például a C- és E-vitamin, a hilaruonsav vagy az antioxidánosk is jobban ki tudják fejteni a hatásukat. Ezekben a krémekkel ellentétben nincsenek zsíros összetevők, ám annál több hatóanyag található meg bennük.

Óvatosan a napsugarakkal!

A fényvédelem tulajdonképpen minden életkorban nagyon fontos. De 30 felett a napsugarak már gyakran hagynak látható nyomokat. Akár egy napozás után is megjelenhetnek a májfoltok, amelyek nem biztos, hogy később eltűnnek, és a ráncoknak is kedvez a napfény. A daganatos betegségekről nem is beszélve! Lehetőleg ne csak nyáron figyelj erre oda, mert akár egy tavaszi vagy őszi napsütés is megárthat a bőrödnek hosszútávon. Alapból olyan hidratáló krémet válassz, ami fényvédőt is tartalmaz, nyaraláskor pedig erre különösen nagy hangsúlyt kell fektetni!





Itt az ideje a szemránckrémnek!

Jobb ha tudod, a szemránckrém használatát 30 után kell elkezdeni! Lehet, hogy még szinte semmit sem látsz a szarkalábakból, de hidd, azok most kezdenek kialakulni. És a mélyebb ráncokat bizony nem fogja eltüntetni varázsütésre egyetlen csodakrém sem. Ráadásul a szem alatti karikák is sajnos egyre látványosabbak lesznek, így érdemes napi kétszer is bekenni ezt a területet a megfelelő kencével, ami nem egyenlő az arckrémeddel. A szem környékére speciális készítményt használj, ezek a legtöbbször hialuronsavat és antioxidánsokat tartalmaznak.