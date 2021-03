Pásztor Anna élete nem mondható átlagosnak, ahogyan most is, úgy kamaszkorában is szeretett szembemenni az árral. 16 éves volt, amikor elhagyta a szülői házat és egyedül nekivágott a nagyvilágnak.

"Én eleve pattantam otthonról. Olyan tizenhat éves koromban elmentem, szembe a világgal. Aztán végeztem a gimiben, és nekiindultam a világnak, tizenegy évet töltöttem el a nagyvilágban egyedül. Pedagógus meg író szüleim voltak, nekik sem volt egy fillérjük sem, tehát nem volt mit adniuk anyagilag" - idézte a Ripost az egyik tévécsatorna műsorából az énekesnő szavait.

Abban az időben Anna és a szülei kissé el is távolodtak egymástól, aminek okairól is beszámolt az énekesnő.

"Nálunk a szülők is egy metamorfózison mentek keresztül, csak ők a spiritualitásukat keresték, és megtértek egy gyülekezethez. Vehemensen belevetették magukat, én meg ugyanilyen vehemensen a rock and rollba vetettem bele magam. A kettőnek nem volt közös keresztmetszete. Nagyjából mostanában, tizenöt évvel később találkoztunk újra. A viszonyunk jó, a vallási lelkesedésük megszelídült. (...) A mi munkánkat ők sem tartják a legmegfelelőbb életmódnak. (...) Amikor először végig voltunk plakátozva a körúton, lefotóztam és elküldtem anyámnak. Ennyi volt a válasz a telefonba: Afrikában meg éheznek, nem ez a fontos" - magyarázta Anna.