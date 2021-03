Amikor Tina és Emilio az új házba költöztek, eldöntötték, hogy a kert jelentős részét felbetonoztatják. Erre leginkább azért volt szükség, mert kutyájuk mindent feltúr, kiás, tönkretesz. Most is így történt, Ramszesz most a tujákat rágcsálja és néha alájuk is piszkít. Tina úgy gondolta, kicserél pár tuját, Emilionak viszont nem tetszett az ötlet - írja a Bors.

Szó sem lehet róla, hogy Tina itt újabb rendezkedésbe kezdjen. Tavaly is mindent megvettünk, beszereztünk úgy, ahogy szerette volna. Sajnálom, hogy van, ami tönkrement, de nem akarok újabb pakolászást, kertezést, miegymást"

– mondta Emilio a Sláger TV Drága családom című műsorában.

Ezt azonban Tina sem hagyta szó nélkül. Szerinte nem igazságos, hogy Emilio bármit megtehet, hogy átvészelje a korlátozásokat, neki viszont a kertészkedés okozna örömet.

Így is rendkívül korlátozottak a lehetőségeink a kertben, úgyhogy megfogadtam, akárhogy is ellenkezik Emilio, idén tavasszal annyira zöld lesz a kertünk, amennyire csak lehet"

- mondta a műsorban a csökönyös feleség.

A pár között más témákban szerencsére nagy az egyetértés. Mindenkit megleptek például azzal, hogy együtt kezdtek diétázni és nagyon sokat fogytak az elmúlt hat hónapban.