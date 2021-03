Visszaéltek Bétéri Vivien fotóival, és prostituáltakat futtató oldalra tették fel. A profil szerint a lány 19 éves, orosz származású és Dubaiban nyújt szolgáltatásokat.

„Láttam a hirdetést, többen is átküldték már. Nagyon amatőr munka! Tele van valótlanságokkal a hirdetés, rég elmúltam 18 éves, a melleim nem eredetiek, és dohányzom is. Ráadásul Dubaiban csak nyaralni voltam a párommal, nem tartózkodom ott huzamosabb ideig. Egyszerűen be akarják mocskolni a nevem! Nem először tettek fel már ilyen oldalra. Legutóbb egy nyíregyházi lány hirdetett az én képeimmel. De már arra is gondoltam, hogy egy bizonyos személy rakosgatja fel mindenhova a képeimet, egy rosszakaróm. Az ügyvédem nem győzi intézni az ilyeneket. Én pedig belefáradtam már a magyarázkodásba" – mesélte az AcNews-nak a hazai valóságshow-ban feltűnt lány.

Vivien már megszokta, hogy felhasználják a fotóit, csupán a családja miatt aggódik, amikor ilyen visszaélés történik.

„Engem már rég nem zavar, hogy ilyenekkel hozzák összefüggésbe a nevem, de a családom miatt mégis rosszul esik. Az anyukám is tudja, hogy semmi nem igaz az egészből, de attól még zavarja, hogy mindenfélének lehordják a lányát"